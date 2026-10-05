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Xallas

Alertan a los servicios de urgencia por una persona a la que le cayó un tronco en Santa Comba 

Agencias
05/10/2026 14:05
Fue necesaria asistencia sanitaria
Archivo
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 Los servicios de emergencia recibieron este domingo el aviso por una persona a la que le cayó un tronco en el municipio coruñés de Santa Comba. Así lo han precisado desde el 112, desde el que han señalado que un particular avisó de que a una persona le cayera el tronco, aunque estaba consciente. 

Al lugar, se iba a desplazar un equipo de bomberos aunque, finalmente, no lo hizo al estar la persona liberada. Sí fueron al lugar personal del Servicio de Urxencias Sanitarias 061, así como de Protección Civil.

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