Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Xallas

Santa Comba licita la mejora de la  conexión de Vilar de Arriba con la carretera provincial, en A Pereira

Las empresas interesadas podrán presentar sus  ofertas hasta el 17 de octubre

Manuel Bermúdez Bermúdez
07/10/2026 20:40
20261007_licitacion_Vilar_de_arriba (1) (1)
Vilar de Arriba
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Santa Comba licita las obras de mejora en la pista que conecta el lugar de Vilar de Arriba con la carretera provincial, en la parroquia de A Pereira. La obra cuenta con un presupuesto máximo de licitación de 43.730,30 euros y se incluye en el POS+ Adicional de 2026.

La obra mejorará una vía de uso habitual para los vecinos y se suma a los proyectos que el gobierno municipal tiene en marcha para renovar las infraestructuras del municipio. 

El plazo para que las empresas interesadas presenten sus ofertas abre este jueves hasta el 17 de octubre (ambos incluidos). Una vez formalizado el contrato y firmada el acta de comprobación del replanteo, la adjudicataria dispondrá de un plazo de tres meses para realizar los trabajos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

20261007_licitacion_Vilar_de_arriba (1) (1)

Santa Comba licita la mejora de la conexión de Vilar de Arriba con la carretera provincial, en A Pereira
Manuel Bermúdez Bermúdez
Los depósitos de agua de Santa Comba

El PP pide explicaciones al Concello de Santa Comba por una analítica que declaró el agua no apta para el consumo
Manuel Bermúdez Bermúdez
El ideal gallego

Alertan a los servicios de urgencia por una persona a la que le cayó un tronco en Santa Comba
Agencias
El estado actual de alguno de los viales de Amarelle

Santa Comba licita por 57.000 euros la renovación de los viales de Amarelle
Manuel Bermúdez Bermúdez