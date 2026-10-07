Santa Comba licita la mejora de la  conexión de Vilar de Arriba con la carretera provincial, en A Pereira

Vilar de Arriba Cedida

El Concello de Santa Comba licita las obras de mejora en la pista que conecta el lugar de Vilar de Arriba con la carretera provincial, en la parroquia de A Pereira. La obra cuenta con un presupuesto máximo de licitación de 43.730,30 euros y se incluye en el POS+ Adicional de 2026.

La obra mejorará una vía de uso habitual para los vecinos y se suma a los proyectos que el gobierno municipal tiene en marcha para renovar las infraestructuras del municipio.

El plazo para que las empresas interesadas presenten sus ofertas abre este jueves hasta el 17 de octubre (ambos incluidos). Una vez formalizado el contrato y firmada el acta de comprobación del replanteo, la adjudicataria dispondrá de un plazo de tres meses para realizar los trabajos.