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Xallas

La Diputación y el Concello de Santa Comba invierten 245.227 euros en la mejora de la carretera que une Os Amezóns, Portochán y Carboeiro

Firman un convenio para realizar mejoras

Manuel Bermúdez Bermúdez
08/10/2026 13:01
Santa Comba 0
Firma del convenio
Cedida
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El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y el alcalde de Santa Comba, Alberto Romar, firmaron este jueves el convenio de colaboración para financiar las obras de mejora del pavimento de la carretera que conecta Os Amezóns, Portochán y Carboeiro.

El ente provincial aportará 196.181,60 euros, el 80% del coste total, que asciende a 245.227 euros, en tanto que el Concello pondrá los 49.045,40 euros restantes. En la firma también estuvo presente la concejala Noelia Baleato.

Estas obras permitirán mejorar las condiciones de circulación y la seguridad en una vía muy utilizada por vecinos, vehículos de transporte y maquinaria agrícola. Ahora mismo el firme presenta un importante deterioro, con baches y problemas de evacuación de las aguas pluviales, lo que hace necesaria una intervención tanto en el pavimento como en el sistema de drenaje.

El proyecto abarca casi cuatro kilómetros de red viaria, incluyendo 1.785 metros del tramo entre Os Amezóns y Portochán y los 1.700 metros que unen Portochán con Carboeiro, además de los ramales de Amezóns, Carboeiro y Portomadeiro.

Los trabajos consistirán en la reparación de las zonas deterioradas y en la extensión de una nueva capa de aglomerado asfáltico de cinco centímetros de espesor. También se harán labores de limpieza y apertura de cunetas con la instalación de tubos de drenaje en los accesos a caminos municipales. La limpieza de cunetas se extenderá al viario de conexión con Val do Dubra.

Para reforzar la seguridad se instalarán tres reductores de velocidad en el tramo de Os Amezóns a Portochán y se renovará la señalización horizontal y vertical, así como placas identificativas de los núcleos de población.

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Agencias