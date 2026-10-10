Xallas MotorSport intentará mantener su buen comienzo en las 8 Horas de Indianapolis con María Montenegro y José Calvín al volante 

Promoción de la próxima cita Cedida

La escudería de simracing Xallas MotorSport, con sede central en la localidad coruñesa de Santa Comba, afronta un nuevo y exigente reto internacional en el automovilismo virtual. El equipo se medirá en pista en las prestigiosas 8 Horas de Indianapolis, una de las citas de resistencia más icónicas del calendario de iRacing, compitiendo en la exigente y ultracompetitiva categoría GT3.

El listón de Xallas MotorSport está alto para esta cita tras su reciente y meteórico comienzo en el panorama competitivo, acumulando grandes resultados en pruebas previas que han consolidado la moral de toda la estructura de cara a este desafío en tierras americanas, donde buscarán mantener su excelente racha actual.

Para este compromiso en el legendario trazado estadounidense, la estructura de Santa Comba alineará una dupla gallega de plenas garantías: María Montenegro, natural de A Cañiza, y José Calvín, piloto de A Coruña. Ambos serán los encargados de representar a la escudería en esta importante prueba de fuego.

Los dos corredores se enfrentarán a un reto mayúsculo sobre el asfalto virtual de Indianapolis. La estrategia del equipo requerirá una compenetración absoluta y una gestión impecable del cansancio físico y mental, ya que ambos pilotos alternarán un total de 4 stints cada uno a lo largo de las ocho horas de competición. Para lograrlo, la dupla contará con el apoyo incondicional de todo el equipo en boxes.

Será clave la estrategia de carrera liderada por Francisco Javier Otero, director deportivo de la escudería, junto con el trabajo minucioso de Jasaca, encargado de desarrollar el setup más adecuado para exprimir el máximo rendimiento del coche y asegurar la estabilidad en tandas largas. Retransmisión íntegra en directo

La bandera verde se alzará el sábado 17 a partir de las 9:00 de la mañana, arrancando una maratón de puro motor virtual. Los aficionados al simracing y seguidores de la escudería podrán vivir cada adelantamiento, parada en boxes y relevo en riguroso directo. La retransmisión íntegra de la prueba se emitirá a través del canal de Twitch de la estructura, Malarkey_33, quien ofrecerá una cobertura total de la carrera y el seguimiento detallado del coche del equipo.