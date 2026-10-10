Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Xallas

Xallas MotorSport intentará mantener su buen comienzo en las 8 Horas de Indianapolis con María Montenegro y José Calvín al volante 

El listón de la escudería está alto para esta cita tras su reciente y meteórico comienzo en el panorama competitivo

Manuel Bermúdez Bermúdez
10/10/2026 13:11
WhatsApp Image 2026-10-10 at 11.01.00
Promoción de la próxima cita
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

 La escudería de simracing Xallas MotorSport, con sede central en la localidad coruñesa de Santa Comba, afronta un nuevo y exigente reto internacional en el automovilismo virtual. El equipo se medirá en pista en las prestigiosas 8 Horas de Indianapolis, una de las citas de resistencia más icónicas del calendario de iRacing, compitiendo en la exigente y ultracompetitiva categoría GT3. 

El listón de Xallas MotorSport está alto para esta cita tras su reciente y meteórico comienzo en el panorama competitivo, acumulando grandes resultados en pruebas previas que han consolidado la moral de toda la estructura de cara a este desafío en tierras americanas, donde buscarán mantener su excelente racha actual. 

Para este compromiso en el legendario trazado estadounidense, la estructura de Santa Comba alineará una dupla gallega de plenas garantías: María Montenegro, natural de A Cañiza, y José Calvín, piloto de A Coruña. Ambos serán los encargados de representar a la escudería en esta importante prueba de fuego. 

Los dos corredores se enfrentarán a un reto mayúsculo sobre el asfalto virtual de Indianapolis. La estrategia del equipo requerirá una compenetración absoluta y una gestión impecable del cansancio físico y mental, ya que ambos pilotos alternarán un total de 4 stints cada uno a lo largo de las ocho horas de competición. Para lograrlo, la dupla contará con el apoyo incondicional de todo el equipo en boxes. 

Será clave la estrategia de carrera liderada por Francisco Javier Otero, director deportivo de la escudería, junto con el trabajo minucioso de Jasaca, encargado de desarrollar el setup más adecuado para exprimir el máximo rendimiento del coche y asegurar la estabilidad en tandas largas. Retransmisión íntegra en directo 

La bandera verde se alzará el sábado 17 a partir de las 9:00 de la mañana, arrancando una maratón de puro motor virtual. Los aficionados al simracing y seguidores de la escudería podrán vivir cada adelantamiento, parada en boxes y relevo en riguroso directo. La retransmisión íntegra de la prueba se emitirá a través del canal de Twitch de la estructura, Malarkey_33, quien ofrecerá una cobertura total de la carrera y el seguimiento detallado del coche del equipo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

WhatsApp Image 2026-10-10 at 11.01.00

Xallas MotorSport intentará mantener su buen comienzo en las 8 Horas de Indianapolis con María Montenegro y José Calvín al volante
Manuel Bermúdez Bermúdez
Santa Comba 0

La Diputación y el Concello de Santa Comba invierten 245.227 euros en la mejora de la carretera que une Os Amezóns, Portochán y Carboeiro
Manuel Bermúdez Bermúdez
20261007_licitacion_Vilar_de_arriba (1) (1)

Santa Comba licita la mejora de la conexión de Vilar de Arriba con la carretera provincial, en A Pereira
Manuel Bermúdez Bermúdez
Los depósitos de agua de Santa Comba

El PP pide explicaciones al Concello de Santa Comba por una analítica que declaró el agua no apta para el consumo
Manuel Bermúdez Bermúdez