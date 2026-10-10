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Xallas

Xunta apuesta por un turismo compatible con proteger el medio ambiente con la ampliación de un alojamiento en Mazaricos

Se trata del establecimiento Cabanas Mirador do Ézaro, en la parroquia de Santiago de Arcos

Manuel Bermúdez Bermúdez
10/10/2026 17:17
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Un momento de la visita de la conselleira
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La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha apostado por un turismo sostenible y compatible con la protección del patrimonio natural, de los recursos hídricos y del paisaje con la ampliación de un alojamiento turístico en Mazaricos.

En una visita realizada este sábado al establecimiento Cabanas Mirador do Ézaro, en la parroquia de Santiago de Arcos, la conselleira ha puesto en valor la apuesta de este alojamiento por cumplir con las condiciones ambientales necesarias para realizar su ampliación tras recibir el informe de impacto ambiental favorable el pasado mes de septiembre.

De hecho, tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, Ángeles Vázquez, ha explicado que estas cabañas son un claro ejemplo de "la apuesta del Gobierno gallego por la sostenibilidad", toda vez que con la ampliación del proyecto "no son previsibles efectos adversos significativos sobre el entorno".

El proyecto, ha detallado, debe cumplir con la protección de la atmósfera, de la población y de la salud; de las aguas y de los lechos fluviales para cuidar los ríos del entorno; del suelo e infraestructuras; del patrimonio natural y cultural reduciendo afecciones sobre los hábitats, las especies de flora y fauna y la arbolada autóctona; así como tener en cuenta la integración paisajística y la gestión de los residuos.

De este modo, con esta ampliación se pretende la construcción de ocho nuevas cabañas y un nuevo almacén en la parcela que limita con la actual instalación que cuenta con siete inmuebles en funcionamiento, una zona de servicios y un almacén, que con la ampliación se va a remodelar para convertirlo en un nuevo espacio con capacidad para más personas.

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