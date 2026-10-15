Santa Comba celebra su primer foro sobre memoria democrática en el rural

Cartel de la programación Cedida

Santa Comba celebrará el 31 de octubre el I Foro de debate sobre memoria democrática en el rural y homenaje a las personas represaliadas en la comarca del Xallas. La cita, organizada por el Concello, con la colaboración de la Diputación y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, lleva por título 'Do subsolo ás marxes: Santa Comba, moitas preguntas e algunhas respostas'.

La jornada será en el Edificio Multiusos a partir de las 17.00 horas y reunirá a especialistas de distintos ámbitos para recuperar la memoria local a través de la investigación y del diálogo con los vecinos. El foro será un homenaje a los represaliados y contará con tres mesas de debate sobre la mina de Varilongo, la educación y la represión de la mujer y disidencias.

El foro abrirá con un homenaje a los represaliados de Santa Comba con un acto titulado titulado O nome no fondo da pedra. Tras la presentación institucional de las jornadas, habrá un espacio para la recuperación de la memoria histórica local, "con el objetivo de devolver la identidad, la dignidad y el reconocimiento público a las vecinas y vecinos silenciados", apuntan desde el Concello.

Luego será el turno para tres mesas debate, a partir de las 17.15 horas.

La primera, sobre la mina de Varilongo, se titula: 'Historias debaixo da terra: esperanza e represión desde a cor do wolfram na mina de Varilongo'. Participarán Xoán Carmona Badía, catedrático de Historia e Institucións Económicas da USC, y Carmen Blanco Ramos, escritora xalleira y autora de O wolframio en Varilongo. Santa Comba de Xallas (1941-1963).

A tiza e o horizonte: o maxisterio e a educación como sementes de liberdade e branco da represión es el título de la segunda mesa redonda, con Xosé Vicenzo Freire, historiador y profesor, y Narciso de Gabriel, catedrático de Teoría e Historia da Educación de la Universidade da Coruña.

La tercera mesa lleva por título Corpos nas marxes: mulleres e disidencias fronte á violencia estrutural do réxime e do rural, con Carmen V. Valiña, doctora en Historia Contemporánea y directora de PeriFéricas; Salma Turnes Ares, periodista xalleira, y Daniela Ferrández Pérez, historiadora, investigadora y activista LGTB.

Las dos primeras mesas estarán moderadas por el dinamizador turístico del Concello, José Manuel Vázquez Rodríguez, y la tercera por la concejala de Cultura, Patricia Val Antelo. Al finalizar habrá un turno de preguntas para el público asistente.

Tras una pausa de 20.15 a 20.45 horas, con tapeo y conversaciones compartidas, la jornada retomará el programa con el bloque Escribir o futuro con boa letra. Luego será el acto de clausura y la proyección de la película Con buena letra, como propuesta de reflexión colectiva

La concejala de Cultura, Patricia Val Antelo, destaca la voluntad de consolidar esta iniciativa. “Queremos que esta primeira edición teña continuidade e que Santa Comba promova de maneira constante o diálogo sobre a memoria democrática, propiciando o encontro entre investigadoras e investigadores de renome e a cidadanía”, señala.