La Diputación presenta los cinco murales de la tercera edición de 'Arte no Camiño'

Imagen del mural de Mazaricos Diputación

Cinco murales repartidos entre Mazaricos, Oroso, Mesía, Abegondo y Ordes conforman la tercera edición de 'Arte no Camiño', el proyecto impulsado por la Diputación con la colaboración de la Asociación de Concellos do Camiño Inglés, la Asociación de Concellos do Camiño Fisterra-Muxía y de los ayuntamientos implicados.

Estas cinco nuevas elaboraciones elevan a catorce los murales que lucen en los Caminos jacobeos Fisterra-Muxía. Los artistas Twee Muizen, Sokram, Agustina Shuan, Sekone y María Martelo han sido los encargados de elaborar los murales, presentados este viernes en cada municipio por el diputado provincial Antonio Leira.

'Arte no Camiño' integra el arte urbano en las rutas jacobeas que pasan por la provincia, reforzando así la identidad local y enriqueciendo la experiencia de peregrinos, visitantes y vecinos. Entre 2024 y 2026 se han pintado catorce murales en Negreira, Mazaricos, Dumbría, Cee, Corcubión y Fisterra, en el Camino Fisterra-Muxía; así como en Miño, Paderne, Culleredo, Carral, Abegondo, Mesía, Ordes y Oroso, en el Camino Inglés.

Antonio Leira destacó que “esta terceira edición pecha un percorrido de catorce murais que xa forma parte da paisaxe do Camiño”. El diputado agradeció el trabajo de los artistas que concibieron murales “ademais de fermosos, cun fondo significado para os camiñantes e que terán, seguro, impacto para a veciñanza”.

En las presentaciones de los respectivos murales participaron alcaldes y otros representantes municipales, además de la presidente y la secretarira de la Asociación de Concellos do Camiño Fisterra-Muxía, María Luisa Rodríguez y Noelia Baleato; el gerente de la Asociación de Concellos do Camiño Inglés, Pablo Beade; entre otros. En Mazaricos estuvieron el regidor, Juan Blanco, y el teniente de alcalde, Jorge Villar.

Acto de presentación del mural de Mazaricos Cedida

El mural de Mazaricos es obra de Twee Muizen, que rinde homenaje al paso del Camino por el municipio, su paisaje y su gente. la obra mezcla la naturaleza gallega con detalles de la experiencia del peregrino, como las botas, las manos, los palos de caminante, y con referentes a la gastronomía a las tradiciones populares.

El mural de Oroso es obra de Sokram; el de Mesía lo realizó Agustina Shuan; el de Buscás, en Ordes, lo hizo María Martelo; y Sekone elaboró el de Abegondo.