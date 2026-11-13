Ocio en familia, encuentros intergeneracionales y deporte solidario, en el Nadal de Santa Comba 

Obradoiros Intergeneracionales en Santa Comba S.C.

El Concello de Santa Comba acaba de presentar su programación de Nadal, que se desarrollará entre el 4 de diciembre y el 5 de enero del próximo año, con diferentes actividades por todas las parroquias. El calendario combina propuestas culturales y de ocio, encuentros entre generaciones y citas deportivas solidarias, en colaboración con asociaciones y entidades locales.

La programación empieza con el encendido de las luces navideñas el día 4 de diciembre, delante de la Casa da Cultura. El acto incluirá la entrega de premios del XXVIII Concurso de Postales y una chocolatada para compartir el inicio de las fiestas.

El entorno de la Casa da Cultura será uno de los principales puntos de encuentro de la programación. Del 11 al 13 de diciembre acogerá el Mercado de Nadal de la Asociación de Empresarios de Santa Comba. Además, del 11 de diciembre al 4 de enero en este mismo espacio se instalará una carpa de actividades, también de la entidad empresarial.

El 16 de diciembre el Aula CeMIT acogerá un obradoiro de postales digitales, de 18.00 a 20.00 horas. La programación incluirá también una conferencia digital del alumnado del colegio Pepe Xan Baña con Papá Noel, que se realizará en esta misma aula.

El sábado 19 de diciembre, los Papá Noeles moteros recorrerán las calles de Santa Comba. Esa misma jornada, a las 17.00 horas, el Auditorio Multiusos recibirá al Mago Charly Braun con el espectáculo 'Charly Potter y la reliquia de la llave maestra'.

Las parroquias volverán a tener presencia en el Nadal xalleiro con los obradoiros intergeneracionales, previstos entre el 19 y el 30 de diciembre. Estas actividades ofrecerán espacios para compartir experiencias entre personas de distintas edades durante las fiestas.

Papá Noel visitará el 21 de diciembre los colegios, la escuela infantil y el programa RexeneraT. Entre los días 21 y 24, su presencia se extenderá a las parroquias y calles de de Santa Comba.

El deporte también tendrá un lugar destacado en la programación. El 26 de diciembre se disputará el Torneo de Nadal del Xallas FC, de fútbol sala 3x3, en el pabellón de Fontenla. Al día siguiente, domingo 27, la San Silvestre solidaria recorrerá las calles de la localidad a partir de las 11.00 horas, en colaboración con Correxallas.

El día 30 de diciembre (18.00 horas), el pabellón de Fontenla acogerá las precampanadas con el pregón a cargo de los integrantes del club de debate del IES Terra do Xallas. La despedida de 2026 continuará el día 31 con el evento de Fin de Año delante de la Casa da Cultura, en colaboración con la Asociación de Festas.

La programación continúa en el 2027, y el 2 de enero tendrá lugar la San Silvestre Acuática Solidaria en la piscina de Fontenla, en colaboración con el Club Natación Santa Comba.

La programación culminará el 5 de enero con la tradicional Cabalgata de Reyes, prevista para las 18.30 horas por las calles de Santa Comba y el recinto feiral.

El calendario se completa con el XX Concurso de Decoración de Nadal de escaparates y hogares, que realizará la Asociación de Empresarios. Desde el Concello invitan a todos los vecinos a participar en la programación festiva.