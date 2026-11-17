Una pasada edición de Clásica Gandeira Archivo

Una de las carreras populares más destacadas de la zona es la Clásica Gandeira de Santa Comba, que se ha consolidado en sus seis ediciones. El evento acaba de ser reconocido en los XVII Premios Galicia á Xestión Deportiva, organizados por Agaxede Xestión Deportiva. La carrera pedestre recibirá el premio a la mejor actividad o programa deportivo, según informa el Concello.

El jurado acordó por unanimidad conceder este galardón, que reconoce la buena organización, la calidad y la proyección de las actividades deportivas, así como su carácter distintivo e innovador.

"Este reconocimiento pone en valor el trabajo que hay detrás de la prueba y contribuye a dar visibilidad a las buenas práctica en la gestión del deporte en Galicia", apuntan desde el Concello de Santa Comba.

La séptima edición de la Clásica Gandeira ya tiene fecha: el 21 de marzo de 2027.