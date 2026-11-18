Ángel Carracedo, nuevo académico de la Real Academia de Medicina

La genética no solo permite resolver delitos o identificar a personas desaparecidas. También puede salvar vidas y evitar que una tragedia vuelva a repetirse en una misma familia. Es uno de los mensajes que el científico de talla mundial originario de Santa Comba, Ángel Carracedo, quiso transmitir durante su ingreso en la Real Academia Nacional de Medicina, donde ocupará el sillón número 19, correspondiente a Medicina Legal. El reconocimiento llega apenas unas semanas después de que el prestigioso investigador recibiese el Premio Nacional de Investigación Gregorio Marañón 2026.

Durante su discurso, titulado ‘Genética forense: desde la hemogenética a las ciencias ómicas’, el catedrático de la Universidade de Santiago de Compostela repasó los avances que han transformado la medicina forense y destacó especialmente sus aplicaciones para prevenir enfermedades y evitar fallecimientos.

Identificar una alteración genética permite estudiar a los familiares, detectar personas aparentemente sanas que presentan el mismo riesgo y adoptar medidas preventivas para evitar nuevas muertes Ángel Carracedo

Uno de los ejemplos que expuso fue el de la muerte súbita cardíaca, que en determinados casos puede tener un origen hereditario. Cuando una autopsia convencional no permite determinar las causas del fallecimiento, el análisis genético puede aportar respuestas que resultan fundamentales no solo para esclarecer lo sucedido, sino también para proteger a otros miembros de la familia.

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“Identificar una alteración genética permite estudiar a los familiares, detectar personas aparentemente sanas que presentan el mismo riesgo y adoptar medidas preventivas para evitar nuevas muertes”, explicó Carracedo, poniendo de relieve cómo una investigación iniciada después de un fallecimiento puede convertirse en una herramienta de prevención.

El científico xalleiro también dedicó una parte importante de su intervención a la dimensión humana de la genética forense, especialmente a la identificación de personas fallecidas en catástrofes, conflictos y rutas migratorias. “Persiste un enorme desafío humanitario: miles de personas fallecen intentando llegar desde África a Europa a través del Mediterráneo o del Atlántico y sus cuerpos permanecen sin identificar”, advirtió.

Carracedo defendió que poner nombre a esas víctimas no es únicamente una cuestión científica o policial, sino también “un derecho de sus familias a conocer su destino y recuperar sus restos”. En este ámbito, destacó la importancia de la medicina legal humanitaria y la labor desarrollada por el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Los avances del ADN y sus límites

El nuevo académico recordó que la genética forense ha experimentado una auténtica revolución desde las primeras aplicaciones de la huella genética en los años ochenta. Los avances tecnológicos permiten actualmente analizar cantidades muy pequeñas de material genético y obtener información que hace apenas unas décadas resultaba impensable.

Entre las nuevas posibilidades mencionó el fenotipado forense, que permite estimar características físicas como el color de los ojos, el cabello o la piel, así como obtener información sobre la ascendencia geográfica y aproximar la edad de una persona.

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Sin embargo, también quiso llamar la atención sobre la necesidad de interpretar correctamente los resultados. “Encontrar ADN en un objeto no demuestra necesariamente que su propietario haya cometido un delito: el material genético puede transferirse indirectamente entre personas y superficies”, señaló, recordando que la presencia de una muestra genética debe valorarse en el contexto de cada investigación.

El ingreso de Carracedo en la Real Academia Nacional de Medicina se formalizó durante una sesión solemne presidida por Eduardo Díaz-Rubio, presidente de la institución, en la que el académico Celso Arango pronunció el discurso de contestación.

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Catedrático de Medicina Legal de la USC y director de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, Carracedo ha dedicado décadas al desarrollo de la genética forense y sus aplicaciones médicas. Su incorporación a la Academia reconoce una trayectoria en la que la investigación científica ha tenido también una importante vertiente social: ayudar a las familias a encontrar respuestas, esclarecer fallecimientos y detectar riesgos hereditarios antes de que puedan provocar nuevas tragedias.