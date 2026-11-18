El choque entre dos vehículos este martes, en el municipio de Negreira, se ha saldado con el fallecimiento del conductor de uno de ellos. El otro tuvo que ser evacuado al hospital. La víctima mortal es un vecino de Liñares (Mazaricos), de 61 años.

Según ha informado el 112, estas dos personas fueron las únicas implicadas en el siniestro, del que el servicio tuvo constancia pasadas las 20.00 horas a través del 061.

El servicio les informaba de que dos coches acababan de colisionar en el kilómetro 11 de la AC-554, en la parroquia de Covas (Negreira). Además, una persona permanecía inconsciente en el interior de uno de los vehículos. El accidente se produjo en una jornada de intensa lluvia.

Hasta el lugar se desplazaron los profesionales sanitarios, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Santa Comba y los efectivos del GES de Brión, así como los operarios de conservación de la vía.

Los servicios de emergencias solo pudieron confirmar el fallecimienro de uno de los implicados, mientras que el otro fue trasladado por los profesionales sanitarios.