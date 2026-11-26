Reyes Magos por la Costa da Morte IG

El Concello de Santa Comba busca figurantes para acompañar a la cabalgata de Reyes en la localidad, que se celebrará el 5 de enero del próximo año. Las personas interesadas pueden anotarse en un formulario en la página web municipal. El plazo estará abierto hasta el día 28 de diciembre.

Desde el Concello animan a acompañar a Sus Majestades por las calles de la localidad, con personajes infantiles, para jóvenes y para los adultos. "Podes facer de anxo, levar un facho na comitiva ou meterte no papel do Carteiro Real", indican a través de sus redes sociales.