Uno de los ejemplares en la subasta de frisonas C. M.

La XVII Subasta de Novillas de Raza Frisona Memorial José Moreira celebrada este domingo en el recinto ferial de A Picota, en Mazaricos, reunió a numerosos profesionales del sector y una selección de los mejores ejemplares procedentes de diferentes explotaciones de la provincia de A Coruña.

En total se vendieron 17 animales, por un importe total de 56.500 euros. Tres de ellos se quedaron sin comprador. El precio medio de los ejemplares se sitúa en los 3.324 euros, aunque los dos mejores se vendieron por 3.950 euros. Los dos proceden de la explotación de María Baluja Prieto, de Santiago, y fueron adquiridos por Fina Soneira SL, de Cabana de Bergantiños.

También alcanzó un buen precio otra res procedente de una explotación local, Ganadería Nuveira, por la que pagó 3.700 euros un vendedor de Santiago. En el lado contrario, el ejemplar más barato se quedó en 2.700 euros y fue a parar a la Ganadería Xesteiro, de Zas. Aunque a priori los precios parecen elevados, en la edición del 2024 fueron muy superiores, llegando a los 4.600 euros el ejemplar más caro y, además, se vendieron todos.

El sector atribuye esta bajada a una subida generalizada de las materias primas, además del combustible y la luz, mientras que los precios de la leche siguen a la baja. Además, existe una incertidumbre generalizada en el mercado, puesto que los costes de producción no paran de subir y se desconoce cual será el precio final de la leche en los próximos meses, al estar siempre sujeta a las condiciones que marcan las grandes empresas.

La subasta de frisonas pone el punto final la Semana Gandeira de Mazaricos, que convierte A Picota en el punto de encuentor para el sector, con diferentes actividades.