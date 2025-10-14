El área de Cultura de Mazaricos crea un archivo histórico para recuperar su memoria fotográfica

Cartel de la iniciativa de memoria fotográfica del Concello de Mazaricos CEDIDO

El Concello de Mazaricos ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de recuperación de la memoria fotográfica del municipio con el objetivo de crear un archivo histórico que permita conservar y difundir las imágenes más significativas de la vida en Mazaricos a lo largo del siglo XX.

La iniciativa, impulsada desde la Concellaría de Cultura, se centra en la recopilación de fotografías anteriores a 1985 que reflejen la vida cotidiana, las tradiciones y la evolución urbanística del municipio. Se buscan especialmente instantáneas de grupos familiares, actividades laborales, fiestas locales, actos religiosos, eventos deportivos y escenas escolares, así como imágenes de los núcleos urbanos de A Picota y Pino de Val y de las diferentes aldeas de la localidad.

El proyecto adquiere especial relevancia de cara a 2026, cuando se celebrará el primer centenario de A Picota. “Queremos reconstruir la historia visual de este núcleo urbano a través de las imágenes que las familias conservan en sus archivos domésticos”, explicó el técnico de Cultura, Jesús Jurjo.

Las personas interesadas en colaborar pueden acercar sus fotografías a la Casa da Cultura, donde se realizará una digitalización rápida y gratuita de las imágenes, devolviéndose las tomas originales en el momento.

El archivo histórico estará disponible para investigaciones, publicaciones y proyectos culturales, garantizando siempre la protección de los derechos de imagen y la correcta atribución de las fotografías.