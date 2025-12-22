El Concello de Mazaricos celebra el día 31 una nueva edición de su singular Carreira do Leite
Las personas interesadas deberán inscribirse de forma online y tienen de plazo para ello hasta las 23,59 horas del día 30
El Concello de Mazaricos celebrará el próximo día 31 su tradicional Carreira do Leite en el circuito urbano de A Picota.
La prueba, que sigue la estética de las clásicas carreras de San Silvestre, tiene la particularidad de adoptar un nombre y una imagen que ponen en valor el sector lácteo, motor económico del municipio.
La carrera constará de cuatro categorías con nomenclatura ganadera: xatiños (nacidos entre 2017 y 2021), que completarán una distancia de 500 metros; becerros (2013-2016), 1 kilómetro ; xovencas (2009-2012), 1,5 kilómetros; y vacas (nacidos en 2008 o con anterioridad), 4 kilómetros.
Los más pequeños saldrán a las 16.30 horas y los participantes de categoría absoluta a las 17,15 horas.
A la finalización de la carrera se celebrará el tradicional ‘brindis leiteiro’ para despedir el año, completando así la simbiosis entre tradición deportiva e identidad local.
Las personas interesadas deberán inscribirse exclusivamente de forma online (https://i.gal/carreiradoleite2025) y tienen para ello hasta las 23,59 horas del día 30.
Mazaricos es el municipio que más leche produce de toda Galicia y cuenta con más de 150 granjas.