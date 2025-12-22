Mi cuenta

Mazaricos

El Concello de Mazaricos celebra el día 31 una nueva edición de su singular Carreira do Leite

Las personas interesadas deberán inscribirse de forma online y tienen de plazo para ello hasta las 23,59 horas del día 30 

Redacción
22/12/2025 21:50
La carrera volverá a contar con cuatro categorías diferenciadas por edades
La carrera volverá a contar con cuatro categorías diferenciadas por edades
EC
El Concello de Mazaricos celebrará el próximo día 31 su tradicional Carreira do Leite en el circuito urbano de A Picota. 

La prueba, que sigue la estética de las clásicas carreras de San Silvestre, tiene la particularidad de adoptar un nombre y una imagen que ponen en valor el sector lácteo, motor económico del municipio. 

La carrera constará de cuatro categorías con nomenclatura ganadera: xatiños (nacidos entre 2017 y 2021), que completarán una distancia de 500 metros; becerros (2013-2016), 1 kilómetro ; xovencas (2009-2012), 1,5 kilómetros; y vacas (nacidos en 2008 o con anterioridad), 4 kilómetros. 

Los más pequeños saldrán a las 16.30 horas y los participantes de categoría absoluta a las 17,15 horas. 

A la finalización de la carrera se celebrará el tradicional ‘brindis leiteiro’ para despedir el año, completando así la simbiosis entre tradición deportiva e identidad local. 

Las personas interesadas deberán inscribirse exclusivamente de forma online (https://i.gal/carreiradoleite2025) y tienen para ello hasta las 23,59 horas del día 30. 

Mazaricos es el municipio que más leche produce de toda Galicia y cuenta con más de 150 granjas.

