Mazaricos

La casa del conserje del antiguo CEIP Pino de Val será transformada en local social

Los trabajos, cuyo coste supera los 123.000 euros, se financian a través del Plan Único

Manuel Froxán Rial
26/12/2025 18:30
El alcalde, Juan José Blanco, junto a las diputadas Cristina García y Sola Agra, ayer junto al antiguo colegio de Pino do Val
El alcalde, Juan José Blanco, junto a las diputadas Cristina García y Sola Agra, ayer junto al antiguo colegio de Pino do Val
Cedida
El Concello de Mazaricos apuesta por convertir la vivienda del conserje del antiguo CEIP Pino de Val en un local social para disfrute de los vecinos de la parroquia. 

La intervención ya está en marcha y va a permitir recuperar un espacio que permanecía en desuso desde que en el año 2021 se procedió al cierre del colegio.

 La inversión supera los 123.000 euros y será financiada íntegramente con cargo a los fondos del Plan Único (POS). 

La diputada de Plan Provinciais de Asistencia a Concellos de la Diputación de A Coruña, Cristina Rey se desplazó este viernes a Mazaricos para supervisar la evolución de los trabajos. 

Estuvo acompañada por la también diputada Sol Agra y por el alcalde del municipio, Juan José Blanco Riveiro. 

Rey destacó que para el Gobierno provincial supone una satisfacción poder contribuir a la recuperación de un local que estaba abandonado y “darlle unha segunda vida poñéndoo ao servizo dos vecinos e veciñas de Pino de Val”. 

También puso la obra como ejemplo de colaboración que se impulsa desde la institución provincial y que es “especialmente importante para os concellos máis rurais”. 

En este sentido, incidió en la necesidad de apoyar a las entidades locales en la puesta en valor de equipamientos públicos que refuerzan la cohesión social y mejoran la calidad de vida en el medio rural. 

“Sen a importantísima ferramenta que é o POS, dificilmente moitos concellos poderían levar adiante este tipo de obras”, apuntó la diputada.

 El alcalde, Juan José Blanco, quiso agradecer a la Diputación el apoyo para “sacar adiante unha obra tan necesaria, a la vez que puso en valor la cuantía de las inversiones del Plan Único en el municipio, “imprescindibeis para cuestións como o abastecemento de auga, a mellora de viais e outros servizos que difícilmente poderíamos levar adiante nun Concello das nosas dimensións”. 

Desde 2017, Mazaricos recibió 10,3 millones de euros del Plan Único de la Diputación. De ese total, algo más de 2 millones corresponden a 2025. 

Ahora ya está prevista la primera aportación de 2026, que asciende a casi 1,2 millones y que posiblemente se incrementará a lo largo del año con el POS Adicional.

Los detalles del proyecto en fase de ejecución

El proyecto en curso contempla la rehabilitación interior de la antigua vivienda, la mejora de la eficiencia energética de la construcción, la renovación de las instalaciones y el acondicionamiento de los espacios exteriores con la separación del recinto respecto del resto del antiguo complejo educativo, así como la creación de una pequeña zona verde en el entorno del inmueble.

