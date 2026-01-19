Mi cuenta

Mazaricos

Nuevo homenaje a Che de Pedro en Mazaricos con motivo del Día de Loita da Veciñanza Comuneira

Es este miércoles y culminará con una ofrenda floral ante el monumento de Braña da Gatiñeira que recuerda su figura

Manuel Froxán Rial
19/01/2026 19:35
Un momento de la ofrenda floral de la pasada edición
EC
En la localidad mazaricana de Eirón está todo preparado para celebrar mañana la quinta edición del Día da Loita da Veciñanza Comuneira na Defensa do Monte Veciñal, que este año tendrá un significado especial después del reciente reconocimiento oficial, por parte del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, al malogrado vecino del municipio José Esperante París ‘Che de Pedro’ como víctima del franquismo. 

La organización corre a cargo, una vez más, del Instituto Galego de Terras Comunitarias (Ingateco) y uno de sus actos centrales será el homenaje al vecino represaliado. 

El programa dispuesto servirá para recordar las defensa de las tierras vecinales que campesinos y campesinas de toda Galicia realizaron durante el franquismo, centrándose de forma especial en lo sucedido el 22 de enero de 1963 en Eirón cuando ‘Che de Pedro’ fue asesinado por disparos de la Guardia Civil y otros vecinos como Andrés Alvite Santos y Marcelino Esperante Antelo resultaron heridos graves al defender el monte vecinal de los que pretendían incautarlos para repoblarlos.

La programación se abrirá a las 11 de la mañana en el local social de Eirón, en donde representantes de Ingateco acompañados por el alcalde de Mazaricos, Juan José Blanco darán la bienvenida a los asistentes. 

A las 11.20 horas se dará paso a una charla-coloquio sobre “Repoboacións forestais e conflictividade social na dictadura franquista”. 

A las 13 horas los asistentes se dirigirán a Braña da Gatiñeira para recordar junto al monumento a ‘Che de Pedro’ a las personas represaliadas por el franquismo. 

A las 13.45 horas se realizará una ofrenda floral ante el propio monumento mientras la artista mazaricana Yas Deluaces interpreta el Himno Gallego. 

Los actos culminarán con una comida de confraternidad en Casa Pego, de Antes, para la que será necesario apuntarse con anterioridad. 

El resto de actos están abiertos a todas las personas que quieran asistir y suponen una oportunidad para reflexionar sobre la defensa del patrimonio colectivo y la memoria democrática en el rural gallego.

