Los concellos de Mazaricos y Santa Comba promocionan el turismo rural y astronómico en Fitur

Los representantes de la zona que forman parte de la Asociación del Camiño Fisterra-Muxía | cedida EC

Los ayuntamientos de Mazaricos y Santa Comba participaron en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) para promocionar sus municipios dentro de la oferta rural gallega.

Mazaricos se presentó como un destino privilegiado para la observación del eclipse total de sol que tendrá lugar a mediados de agosto, una cita que ha generado un gran interés entre los amantes de la astronomía y el turismo experiencial.

La presencia del municipio en Fitur forma parte de una estrategia de posicionamiento turístico que busca diversificar la oferta y atraer visitantes durante todo el año.

Durante la feria se destacaron sus atractivos paisajísticos, la red de alojamientos rurales, la gastronomía tradicional y el patrimonio cultural y etnográfico. “O eclipse total de sol está a xerar un interese significativo e xa se están a realizar reservas en distintos aloxamentos do concello para esas datas”, señalaron desde el ayuntamiento.

Además del eclipse, Mazaricos presentó una oferta turística integral que incluye turismo activo y de naturaleza, con senderismo, rutas en BTT y observación de fauna; turismo gastronómico; turismo cultural basado en su patrimonio etnográfico y arquitectónico; y turismo de descanso.

El concelleiro Jorge Sanmartín destacó la apuesta por un modelo de turismo sostenible, respetuoso con el medio ambiente y con la identidad local: “Buscamos un turismo que valore o noso patrimonio natural e cultural, que xere riqueza para a nosa veciñanza e que se desenvolva de forma equilibrada”.

Por su parte, la concelleira de Turismo de Santa Comba, Noelia Baleato, acompañada de dos técnicos municipales, promovió la ruta xacobea a Fisterra-Muxía junto a la Asociación de Concellos Camiño Fisterra-Muxía.

El dinamizador turístico José Manuel Vázquez participó en el vídeo promocional del Camiño, mientras que Baleato mantuvo reuniones estratégicas con entidades y ayuntamientos de Castilla y León, Asturias, Cantabria y País Vasco para difundir el patrimonio geológico y minero del municipio.

También se abordó la creación de un proyecto de astroturismo, ampliando la Ruta de las Perseidas, consolidando la promoción de la astronomía y la contemplación del cielo nocturno en Santa Comba, donde el monte de San Bartolomeu cuenta con un observatorio privilegiado.

El municipio xalleiro es pionero en programas como TodoCosmos, desarrollado en colaboración con el Observatorio de la Universidade de Santiago de Compostela.