Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mazaricos

El homenaje en Eirón a Che de Pedro por su lucha por el monte vecinal, ejemplo de dignidad democrática

En el Día da Loita Veciñal celebrado en la parroquia de Mazaricos participó el delegado del Gobierno

Redacción
24/01/2026 19:34
El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, en un momento del acto en Mazaricos
El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, en un momento del acto en Mazaricos
Cedida
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, participó este sábado en la parroquia de Eirón (Mazaricos), en la quinta edición del Día da Loita Veciñal, un acto conmemorativo en el que reivindicó la memoria democrática como “un piar esencial da nosa democracia e unha ferramenta para defender a terra, o común e a dignidade das persoas”.

Acompañado por el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, Blanco puso en valor una iniciativa que, según indicó, no se limita a recordar el pasado, sino que reconoce una lucha colectiva que sigue plenamente vigente ante los intentos de banalizar la dictadura y cuestionar los derechos conquistados. Durante el acto, celebrado en un espacio que definió como “cargado de memoria e dignidade”, el delegado evocó el asesinato de José Esperante París, conocido como Che de Pedro, ocurrido hace 63 años cuando defendía el monte vecinal. 

“Foi unha vítima dun réxime que non toleraba a organización comunitaria nin a dignidade do rural galego”, señaló, recordando también a las personas heridas, detenidas y represaliadas, así como a las familias marcadas de forma permanente por la violencia franquista. Pedro Blanco subrayó que el reciente reconocimiento y reparación personal y de su memoria por parte del Gobierno supone “un acto de xustiza, un deber moral e un compromiso claro de non repetición”. 

El delegado destacó que la memoria democrática “non é nostalxia, senón responsabilidade”, y advirtió de que la democracia no se defiende únicamente en las urnas, sino también “na reparación e no recoñecemento das vítimas”. 

Asimismo, puso en valor el papel del Instituto Galego de Terras Comunitarias (INGATECO) por mantener viva la memoria histórica y por su defensa del monte vecinal en mano común, el territorio y la comunidad. “A loita dos comuneiros e comuneiras foi unha loita pola dignidade, pola xustiza e pola liberdade, e segue sendo unha referencia imprescindible para facer fronte aos autoritarismos e a calquera retroceso democrático”, concluyó

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Álex Pérez, pichichi de la categoría, volvió a marcar dos nuevos goles

Paso de gigante de Lubiáns para asegurar la tercera plaza del grupo
Manuel Froxán Rial
Un lance del Paiosaco-Victoria de la primera vuelta

Compromisos difíciles para Sofán, Paiosaco y Dumbría en la jornada 19 de Preferente Futgal
Redacción
Avenida de Fisterra en Carballo

Pinchan trece coches en la avenida de Fisterra carballesa
Redacción
Responsables del bar 'Tempo' de la calle Fomento

Apertura de los bares ‘Tempo’ y ‘A Nosa’ en Carballo
Redacción