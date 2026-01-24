El homenaje en Eirón a Che de Pedro por su lucha por el monte vecinal, ejemplo de dignidad democrática

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, en un momento del acto en Mazaricos Cedida

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, participó este sábado en la parroquia de Eirón (Mazaricos), en la quinta edición del Día da Loita Veciñal, un acto conmemorativo en el que reivindicó la memoria democrática como “un piar esencial da nosa democracia e unha ferramenta para defender a terra, o común e a dignidade das persoas”.

Acompañado por el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, Blanco puso en valor una iniciativa que, según indicó, no se limita a recordar el pasado, sino que reconoce una lucha colectiva que sigue plenamente vigente ante los intentos de banalizar la dictadura y cuestionar los derechos conquistados. Durante el acto, celebrado en un espacio que definió como “cargado de memoria e dignidade”, el delegado evocó el asesinato de José Esperante París, conocido como Che de Pedro, ocurrido hace 63 años cuando defendía el monte vecinal.

“Foi unha vítima dun réxime que non toleraba a organización comunitaria nin a dignidade do rural galego”, señaló, recordando también a las personas heridas, detenidas y represaliadas, así como a las familias marcadas de forma permanente por la violencia franquista. Pedro Blanco subrayó que el reciente reconocimiento y reparación personal y de su memoria por parte del Gobierno supone “un acto de xustiza, un deber moral e un compromiso claro de non repetición”.

El delegado destacó que la memoria democrática “non é nostalxia, senón responsabilidade”, y advirtió de que la democracia no se defiende únicamente en las urnas, sino también “na reparación e no recoñecemento das vítimas”.

Asimismo, puso en valor el papel del Instituto Galego de Terras Comunitarias (INGATECO) por mantener viva la memoria histórica y por su defensa del monte vecinal en mano común, el territorio y la comunidad. “A loita dos comuneiros e comuneiras foi unha loita pola dignidade, pola xustiza e pola liberdade, e segue sendo unha referencia imprescindible para facer fronte aos autoritarismos e a calquera retroceso democrático”, concluyó