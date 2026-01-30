El Parlamento exige medidas urgentes para frenar los cortes de luz en Mazaricos tras una iniciativa del BNG

El alcalde, Juan José Blanco Riveiro (d.) junto a parlamentarios del BNG visitando hace unos días una explotación ganadera de Mazaricos Cedida

El Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad una iniciativa del BNG para poner fin a los reiterados cortes de suministro eléctrico que afectan a Mazaricos, una problemática que se ha agravado en los últimos meses y que tiene un fuerte impacto social y económico en el municipio. La propuesta fue defendida en la Comisión 6ª por el diputado Xosé Manuel Golpe, quien expuso la situación de un concello que, pese a producir energía en grandes cantidades, sufre fallos constantes en la red de distribución.

Golpe recordó que Mazaricos cuenta con instalaciones eólicas e hidroeléctricas con una potencia instalada cercana a los 400 megavatios, pero que cerca del 60% de su territorio depende de una única línea de media tensión, conocida como Pontella 3, caracterizada por averías frecuentes y un mantenimiento basado en actuaciones correctivas. Los cortes, que durante los últimos temporales llegaron a superar las 24 horas de duración, afectan especialmente al sector ganadero, principal motor económico del municipio, con unas 300 explotaciones y más de 14.000 cabezas de ganado. Según los datos expuestos, en los últimos meses se perdieron unos 60.000 litros de leche por la imposibilidad de refrigerarla.

Además, los microcortes provocan daños en los robots de ordeño y favorecen la aparición de mastitis en las vacas, lo que obliga al uso de antibióticos y reduce tanto la producción como la calidad del producto. Las consecuencias también se dejan sentir en el núcleo urbano de A Picota, donde comercios y establecimientos hosteleros sufren interrupciones constantes en su actividad. El diputado responsabilizó directamente a la empresa distribuidora de Naturgy, a la que acusó de mantener infraestructuras obsoletas y de no realizar tareas adecuadas de limpieza y conservación de las líneas eléctricas.

“Temos unhas distribuidoras que teñen garantidos os ingresos públicos pero que non teñen unha obriga efectiva de mellorar a infraestrutura nas zonas rurais”, afirmó Golpe, quien calificó a Mazaricos como ejemplo de una contradicción estructural: un territorio productor de energía que padece deficiencias graves en el suministro. “O Concello de Mazaricos xa é o símbolo dunha contradición estrutural: un territorio con capacidade de xerar centos de megavatios sofre cortes diarios mentres a súa infraestrutura de distribución recibe cero melloras”, añadió.

La iniciativa aprobada reclama a las compañías eléctricas el cumplimiento estricto de la normativa de calidad del servicio, inversiones urgentes en la red y la correspondiente indemnización a vecinos y ganaderos afectados. Asimismo, supone un requerimiento institucional a la Xunta para que intervenga y garantice un suministro eléctrico estable y seguro, acorde con las necesidades de la población y del tejido productivo local.