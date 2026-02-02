La Diputación destina casi 300.000 euros a acondicionar la senda del río Xallas

Couto, Blanco y Regueira, firmando este lunes el convenio para condicionar la senda del Xallas Cedida

La Diputación de A Coruña formalizó este lunes en Mazaricos un convenio de cooperación con el Concello para cofinanciar el proyecto de acondicionamiento de la senda del Xallas, una infraestructura verde llamada a convertirse en uno de los principales ejes de uso público y turístico del interior de la Costa da Morte.

El acuerdo permitirá poner en funcionamiento un itinerario paisajístico que discurre en paralelo al río Xallas a lo largo de más de setenta kilómetros, con el objetivo de poner en valor sus recursos naturales, culturales y etnográficos. La firma del convenio contó con la presencia del vicepresidente provincial, Xosé Regueira, el alcalde de Mazaricos, Juan José Blanco, la CEO de Xeal, María Couto, y los regidores de Zas y Santa Comba, municipios por los que también discurre el trazado.

El proyecto cuenta con un presupuesto global de 368.749 euros, de los que la Diputación aportará 294.999 euros, lo que supone el 80% del total. El resto será financiado por el Concello, que actuará como entidad coordinadora de una iniciativa compartida por los tres ayuntamientos. La actuación está concebida como una herramienta de dinamización del medio rural, combinando el uso recreativo y turístico con la mejora de la movilidad local.

El diseño de la senda busca minimizar el impacto ambiental, alejándose en determinados tramos del cauce para no alterar la flora y la fauna, y evitando interferencias con la actividad cotidiana de los núcleos rurales por los que transcurre. Al mismo tiempo, se pretende fomentar la concienciación sobre la protección de la biodiversidad y del patrimonio ligado al río.

Regueira subrayó que se trata de un proyecto pensado en primer lugar para la población del entorno, pero con una clara proyección exterior. “A senda do Xallas é un recurso pensado para a xente local, para as veciñas e veciños", afirmó, al tiempo que destacó su capacidad para atraer visitantes interesados en el turismo de naturaleza. En esa línea, señaló que “o turista esixente, que procura experiencias únicas, terá ao seu dispor unha senda ao longo de todo o río”, aprovechando un recorrido que atraviesa una “paisaxe singular” marcada por la presencia de “o único río de Europa que remata en fervenza”.

Regueira enmarcó esta actuación dentro de una estrategia provincial más amplia de valorización de los ríos como elementos vertebradores del territorio, recordando iniciativas similares desarrolladas en el Anllóns, en la comarca de Bergantiños, o en el Lengüelle, en la de Ordes.

Asimismo, indicó que la senda del Xallas se complementará con otros proyectos previstos en el entorno, como los vinculados a la desembocadura del río, en la zona de la fervenza do Ézaro y el Monte Pindo, con el objetivo de conformar un sistema continuo de espacios accesibles y protegidos. El alcalde de Mazaricos destacó el recorrido que ha tenido la iniciativa desde sus primeros planteamientos. “É un proxecto que comezou hai cinco anos”, recordó, agradeciendo la implicación tanto de la Diputación como de la empresa Xeal, ya que el inicio del trazado discurre íntegramente por terrenos de su propiedad.

“Sen a colaboración da empresa e sen os fondos que achega a Deputación, non sería posíbel”, afirmó Blanco, quien también subrayó el efecto tractor que tendrá la senda sobre el conjunto de la comarca. Según indicó, se trata de una actuación que beneficiará “toda a contorna”, al generar oportunidades ligadas al turismo activo.