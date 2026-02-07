Mi cuenta

Diario de Ferrol

Mazaricos

“Namórate de Mazaricos”, una campaña para fomentar el comercio local

Redacción
07/02/2026 21:53
Cartel de la campaña comercial de Mazaricos
Cartel de la campaña comercial de Mazaricos
Cedida
El Concello de Mazaricos, en estrecha colaboración con el comercio local, acaba de poner en marcha una nueva edición de la campaña “Namórate de Mazaricos”. Se trata de una iniciativa centrada en los días previos al 14 de febrero y que tiene como objetivo central apoyar y dinamizar el comercio de proximidad , ofreciendo a vecinos y vecinas un incentivo directo e inmediato para sus compras. 

La mecánica es simple y transparente: la clientela que realice sus compras en cualquiera de los 16 establecimientos adheridos, recibirá una tarjeta ‘rasca’ con la que podrán acceder de forma directa y sin ningún tipo de sorteo a un vale de compra “Trátase de agradecer á veciñanza a súa confianza no comercio local cun obsequio inmediato, eliminando calquera dúbida ou incerteza”, explica la organización. 

Para Jorge Villar, teniente de alcalde de Mazaricos, la campaña va más allá de una simple promoción comercial. “Temos que comprender que os cartos que gastemos no comercio local xera un retorno moi positivo no noso concello, dinamiza a nosa economía e sostén o noso tecido asociativo”, dice. Destaca además que constituye “un segundo impulso ao consumo local durante o inverno” tras la campaña navideña

