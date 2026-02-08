Mi cuenta

Mazaricos

Calvo Xiria tutea a un líder que cuenta los partidos por triunfos

Los carballeses fueron muchos minutos por delante pero acabaron cayendo al no conseguir parar a Diego Prada, autor de la mitad de los goles de su equipo

Manuel Froxán Rial
08/02/2026 22:05
El Calvo Xiria visitaba la pista del intratable líder de la categoría, que tras medirse a los carballeses sigue contando sus partidos por victoria.

Fue un auténtico partidazo, en el que los visitantes plantaron cara, al punto de que fueron muchos minutos por delante antes de entrar en el tramo decisivo. 

El choque empezó con un ritmo muy intenso. A los 3 minutos Diego Prada abrió el marcador para los locales, pero el Xiria respondió bien y García Pichel tardó menos de un minuto en empatar, iniciando así un intercambio ofensivo constante. 

La exclusión de Yago Santomé al minuto 8:23 permitió a Calvo Xiria aprovechar la ventaja numérica y seguir sumando goles, logrando mantener una presión constante sobre la defensa local. 

A pesar de estar con uno menos, Valinox Novas encontró respuestas rápidas gracias a las contribuciones ofensivas de jugadores como Ismael Gómez Martinez y Pedro Augusto Teles, llegándose al descanso con un apretado 14-13. 

En la segunda mitad el Xiria salió presionando fuerte y empató rápido por medio de Samuel Veiga. 

Pero el Valinox contaba con Diego Prada para seguir perforando la meta rival. 

En esta fase del juego volvió el intercambio de goles, con un David García Pichel que seguía siendo el principal argumento ofensivo del Xiria desde el lateral izquierdo. 

Ambos equipos tuvieron que afrontar momentos críticos por las exclusiones sufridas y al final el Novás se llevó elpartido con sus posesiones largas, sus ataques estratégicos y con un eficaz trabajo defensivo colectivo.

Ficha técnica

Valinox novás: Bruno Vázquez, Yago Santomé, Iago Flores, Xurxo Rivas (5), Pedro Augusto Teles (2), Nicolás López (2), José Leiras, Martín Dávila (4), Rubén Fernández, Rubén López (1), Diego Prada (15), Héctor Gil, Pablo Miana, Ismael Gómez (1), Yasir Martínez y Nicolás Portela. 

Calvo xiria: Antonio Mato, Esteban Puñal, Gabriel Castiñeiras (1), David García Pichel (10), Pablo Veiga, Julián García, Chimpo Rodríguez (2), Samuel Veiga (2), Julián López (1), Daniel Periscal (4), Jorge Bouzas (1), Marío García de Seárez (1), Darío Calviño, Carlos Varela y Senén Garea.

Marcador: 1-1, 4-5, 6-8, 9-11, 11-13, 14-13 (descanso); 15-15, 17-18, 18-21, 22-23, 26.24 y 30-27.

