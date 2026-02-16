Mazaricos incrementa un 15% la recogida de plásticos agrícolas

El servicio de recogida de plástico en una explotación de Mazaricos | cedida

El Concello de Mazaricos acaba de hacer públicos los datos de gestión de residuos agrarios correspondientes al año 2025, que reflejan un importante incremento en la recogida de plásticos agrícolas. En concreto, el servicio municipal retiró un total de 227.580 quilos, lo que supone una subida del 15 % con respecto al 2024.

Esta iniciativa, que el Ayuntamiento pone a disposición de las explotaciones de manera completamente gratuita, aborda uno de los principales desafíos ambientales del sector primario: la gestión adecuada de los residuos plásticos derivados de la actividad agraria, como los empleados en silos, ensilados, tuberías de riego o acolchados.

La retirada y posterior tratamiento de estos materiales evita su destrucción inadecuada y el consecuente impacto negativo en el entorno natural.

Más de 2 toneladas de residuo

Además de la protección ambiental, el servicio reporta un beneficio directo a las explotaciones ganaderas, ya que les permite cumplir con las exigentes normas de condicionalidade de la Política Agraria Común (PAC).

El correcto gestor de los residuos es un requisito para acceder a las ayudas y, a la vez, una garantía para evitar posibles sanciones económicas derivadas del incumplimiento de la normativa vigente.

El funcionamiento del servicio está diseñado para facilitar la gestión diaria de las granjas. Los plásticos son recogidos directamente en las propias explotaciones o en los puntos habilitados.

Para solicitar la recogida, las personas interesadas solo tienen que avisar previamente en las oficinas municipales. Posteriormente, los residuos son trasladados a un gestor autorizado, que se encarga de su tratamiento y reciclaje adecuado, cerrando así el ciclo de una gestión responsable.

“Coidando das nosas granxas, coidamos tamén do noso medio ambiente. En Mazaricos traballamos xuntos polo futuro do rural”, destacan fontes municipais, poniendo en valor la colaboración entre la administración local y el sector agroganadero para alcanzar un modelo de desarrollo más sostenible en el territorio.

El aumento del 15 % en la recogida de plásticos demuestra, según el Ayuntamiento, la creciente concienciación del sector y la eficacia de un servicio que, además de proteger el entorno, contribuye a la viabilidad económica de las explotaciones al facilitar el cumplimiento de la normativa europea.