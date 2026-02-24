Mi cuenta

Diario de Ferrol

Mazaricos

Las borrascas de este año dejan 132 incidencias en Mazaricos con daños graves en infraestructuras eléctricas

Los rayos de las tormentes provocaron los desperfectos de mayor entidad

Manuel Froxán Rial
24/02/2026 22:54
Dos electricistas tratando de arreglar un tendido eléctrico afectado por las tormentas
Dos electricistas tratando de arreglar un tendido eléctrico afectado por las tormentas
Cedida
El tren de borrascas que afectó a Galicia en los dos primeros meses de año, ha provocado un total de 132 incidencias en la red de iluminación pública del Concello de Mazaricos, según informan desde el departamento municipal de Servicios. 

Los rayos caídos durante las sucesivas tormentas fueron los que ocasionaron los daños más graves. 

Esas descargas eléctricas quemaron cuadros eléctricos, dejaron múltiples farolas averiadas y con daños irreparables en sus componentes electrónicos, así como averías en la red de alumbrado. 

Desde el Concello explican que el personal municipal trabajó duro durante semanas para atender a las distintas incidencias y reponer el servicio en las zonas afectadas. 

Apuntan además que la magnitud de lo daños obligó a prolongar los trabajos de reparación más de lo deseado, por cuanto en algún caso fue necesario sustituir equipamientos completos. 

El Concello quiere pedir disculpas públicas a los vecinos y vecinas por las molestias que estas averías les hayan podido ocasionar, especialmente en aquellas zonas en las que se prolongaron por más tiempo las tareas de reparación. 

“Estamos a falar dunha sucesión de temporais excepcional, con dez borrascas de impacto e múltiples alertas activadas nun curto período de tempo. Fixemos todo o posible por normalizar a situación canto antes”, señalan fuentes municipales. 

Para facilitar la gestión de incidencias el Concello dispone de la app ‘Mazaricos Informa’.

