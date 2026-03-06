El Xiria busca confirmar su buen momento ante el Culleredo

Santi Martínez intenta una penetración en el partido del pasado fin de semana ante el Marín Raúl López Molina

A falta de seis jornadas para el término de la competición, las cosas no pueden estar más igualadas en el grupo AB de Tercera FEB.

En la parte alta prosigue la pugna entre el Marín y el Basket Xiria, que están empatados a 36 puntos después del enfrentamiento directo que libraron la pasada jornada y que cayó del lado carballés (87-85).

Los dos equipos tienen partidos difíciles este fin de semana dentro de la vigésimo primera jornada liguera.

El Marín recibe en casa al Caja Rural, quinto clasificado, mientras los carballeses juegan este sábado en la pista del Traumacor Culleredo (19.30 horas).

Más fácil, a priori, es el compromiso del Universidad de Oviedo, tercer clasificado con 1 punto menos que los dos primeros, que se mide en su pista al Obradoiro de Ames, colista del grupo.

En las filas del Calvo Basket Xiria la moral está en todo lo alto después de los dos últimos triunfos ante sus rivales más directos: Universidad de Oviedo y Marín.

El plantel que dirige Héctor Méndez ha reaccionado muy bien a la marcha de un Curtis Larousse que dejó el equipo en el mercado de invierno y que hasta entonces había sido el principal referente ofensivo y defensivo de los carballeses.

El resto del plantel, con mención especial para Carlos Varela, ha sabido dar lo mejor de si para que su baja se notase lo menos posible y los resultados están ahí, con una única derrota, en casa del Xoborg salmantino, en los seis compromisos que se llevan de la segunda vuelta.

Los verdinegros buscarán este sábado (19.30) en la pista del Culleredo su décimo séptima victoria en liga, aunque el rival no se lo pondrá fácil.

Los coruñeses solo han perdido dos de los nueve partidos jugados en su pista (ante el CB Navia y Chantada).

Además, vienen de ganar a domicilio en Betanzos Sus jugadores más destacados son el americano William, que lleva anotados 300 puntos y capturados 121; y el italiano Espinoza, máximo anotador del equipo con 320 puntos.

En la pintura también destaca la fortaleza del senegalés Khadim Fall, máximo reboteador del conjunto de Culleredo con 225 balones capturados