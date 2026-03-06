Mi cuenta

Récord de inscritos en la Carreira Pedestre Concello de Camariñas

Un total de 962 deportistas participarán en un evento que abre la edición de esta año del Circuito Correndo pola Costa da Morte

Manuel Froxán Rial
06/03/2026 21:45
Salida de una de las carreras de la edición del pasado año
Raúl López Molina
Este domingo comienza una nueva edición del Circuito Correndo pola Costa da Morte y lo hace con la celebración de la décimo cuarta edición de la Carreira Pedestre Concello de Camariñas, que este año batirá registros de participación por cuanto el número de deportistas inscritos asciende a 962. 

La prueba volverá a tener carácter solidario dado que permitirá recaudar fondos para la Asociación Provincial contra el Cáncer a través de la carrera “3K contra o cancro,” dirigida a personas nacidas en el año 2010 o anteriores. 

Además, desde la organización también se habilitó una Fila 0 para que cualquiera pueda hacer su donativo aunque no participe en la competición. 

Las pruebas darán comienzo a las 10.00 con la salida de los participantes de categoría sub 12; a las 10.15 saldrán los sub 10; a las 10.30 los inscritos en la 3K contra o cancro y los sub 14, sub 16 y sub 18; a las 11.30 la 10K y, finalmente, a las 12.45, la categoría de pitufos. 

El Concello de Camariñas aprovechará para instalar un Punto Violeta con el lema “Somos as mulleres que construímos Camariñas”, la campaña municipal para conmemorar el 8M, Día de la Mujer. 

El Circuito Correndo pola Costa da Morte incluirá nueve carreras más: el 12 de abril será la de Vimianzo; el 25 de ese mismo mes la de Zas; el 10 de mayo la de Mazaricos; el 23 de mayo la de Dumbría; el 21 de junio la de Muxía; el 18 de julio la de Cee (nocturna); el 5 de septiembre la de Corcubión; el 27 de septiembre la de Carnota; y, por último, el 11 de octubre, la de Fisterra.

