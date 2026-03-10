Mi cuenta

Mazaricos

Os Carunchos homenajean a Manuel María en Mazaricos

Actúan el próximo sábado en el Auditorio de la Casa de la Cultura de A Picota para celebrar su 30 aniversario

Redacción
10/03/2026 20:58
 El próximo sábado 15 de marzo, a las 17:00 horas, el Auditorio de la Casa de Cultura da Picota en Mazaricos acogerá el concierto de Os Carunchos, que presentan su espectáculo homenaje a Manuel María con motivo de su 30 aniversario

La banda, fundada en 1994, ha recorrido los escenarios de Galicia y más allá, llevando la música tradicional gallega a todos los públicos. En esta ocasión, ofrecerán trece temas que musicalizan una selección de poemas del poeta gallego, combinando música y palabra en un formato íntimo y cercano.

La entrada es gratuita, y el Concello de Mazaricos anima a toda la población a disfrutar de esta tarde de cultura y tradición gallega

