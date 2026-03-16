Mazaricos cifra en 1,8 millones de euros la reparación de su red viaria

El estado de las carreteras en Mazaricos | cedida

Tras meses de lluvia ininterrumpida y temporales especialmente intensos, con más de diez borrascas de gran impacto, la red viaria de Mazaricos hizo balance.

El Concello, que cuenta con una de las redes de pistas agrícolas y forestales más extensas de la comarca —con más de 1.100 kilómetros que dan servicio a explotaciones, fincas agroforestales y más de medio centenar de pequeños núcleos de población—, encargó una valoración técnica externa que determinó que costará 1.766.500 euros recuperar unas condiciones adecuadas de uso.

Esta cifra supera el 35 % del presupuesto municipal, una cuantía que difícilmente podrá afrontarse en un solo ejercicio, comentan desde el Concello.

La preocupación es máxima en el departamento municipal de Obras, que trabaja con un calendario muy ajustado. En cuestión de días arranca la campaña de ensilado de la hierba y la siembra del maíz, el período de mayor actividad en el campo y, por lo tanto, el momento en el que las pistas rurales soportan un mayor tránsito de maquinaria pesada.

Garantizar accesos en condiciones se convierte así en una prioridad añadida para un Concello que afronta una de las mayores intervenciones de los últimos años en su red viaria.

Domingo Caamaño, responsable de la brigada municipal de Obras, explicó así la situación: “Traballamos para que todo estea transitable aínda que sexa de modo provisional. O arranxo completo vai ser imposible a curto e medio prazo porque os recursos municipais son totalmente insuficientes para isto”.

Ayuda a la Consellería

En este sentido, el Concello confirmó la petición de una reunión con la conselleira de Medio Rural para trasladarle la situación y solicitar su apoyo, al entender que el mal estado de las pistas incide de manera directa en la actividad diaria del sector agroganadero.

Asimismo, consideran que Mazaricos es un polígono industrial agrícola, que en vez de estar concentrado en un sitio, está distribuido por todo el concello, con las necesidades que tienen estos (aguas, accesos en condiciones, electricidad), que consideran inasumibles.