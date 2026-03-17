Pontón reclama en Mazaricos ayudas y medidas estructurales para el sector agroganadero

Ana Pontón en su visita a la Granza Pazos, en Mazaricos | cedida

La portavoz nacional, Ana Pontón, reclamó este martes desde Mazaricos al gobierno de Alfonso Rueda ayudas directas al sector agroganadero para afrontar el aumento de los costes de combustibles, fertilizantes y alimentación animal, una medida que consideró urgente ante el contexto inflacionista derivado de la guerra en Irán.

Pontón reclamó al Ejecutivo que deje de “arrastrar os pés” ante un “sector estratéxico” en Galiza y comience a tomar medidas para hacer frente a la escalada de precios apoyando a las personas productoras gallegas. Además de ayudas directas a ganaderos y productores, emplazó a la Xunta a abrir líneas de crédito para las Pymes.

Asimismo, abogó por la estricta aplicación de la ley de cadena alimentaria para garantizar un precio justo que evite que los productores “non teñan que producir a perdas” y pidió que no entre en vigor un acuerdo con Mercosur que afectaría a parte del sector gallego.

Así lo dijo tras visitar en Mazaricos, junto al alcalde de la localidad, Juan Blanco, la Granxa Pazos, una explotación láctea de la que destacó su calidad —ya que además transforma parte del producto en helado con su propia marca—, y en la que ejemplificó el buen hacer del sector lácteo, que hace que Galicia produzca el 42% de la leche fresca de todo el Estado.

A pesar del buen trabajo de las personas productoras, advirtió que el precio de la leche en 2025 fue “o máis baixo de todo o Estado”, lo que consideró una “inxustiza” ante la que no se puede permanecer impasibles.

La líder nacionalista advirtió que la situación aún puede empeorar, ya que la industria ha trasladado que la negociación de los próximos contratos será a la baja, con un recorte de hasta ocho céntimos por litro.

Por ello, en un contexto marcado por el incremento de precios derivado de la escalada bélica y la bajada del precio de la leche, pidió al Ejecutivo del PP que tome también medidas de carácter estructural, ya que Galicia cuenta con un “enorme potencial” para producir alimentos y, sin embargo, tiene “un goberno que non está á altura e non está apoiando como debera ao sector”.

En este punto emplazó a Rueda a “poñerse á fronte” y liderar un modelo en el que se paguen “uns prezos xustos” a las personas productoras, para lo que consideró clave recuperar la Mesa do Leite: “Sentar a industria cos gandeiros e que se negocie un prezo xusto para un leite de máxima calidade”, subrayó.

En segundo lugar, defendió la propuesta del BNG para movilizar tierras con el objetivo de ampliar la superficie de las explotaciones agroganaderas, en total 100.000 hectáreas hasta 2030, lo que mejoraría de manera importante la competitividad del sector y evitaría tener terrenos en desuso.

Por último, urgió a la Xunta a resolver “dunha vez por todas” las ayudas de 2025 para la incorporación de jóvenes a la actividad ganadera, que siguen “sen ser resoltas cando, por riba, en Galiza existe un problema moi grave de relevo xeracional”, ya que solo el 3,5 % de las explotaciones tienen al frente a una persona menor de 35 años, comentan desde el partido nacionalista.

“Estas son medidas que un goberno comprometido co sector estaría tomando”, concluyó Pontón tras conocer de primera mano diferentes proyectos de dinamización económica en Mazaricos, que lleva gobernado más de una década por el BNG.