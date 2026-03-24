La Diputación lleva a Mazaricos el proyecto ‘A ditadura é un señor con bigote’, Premio Luísa Villalta

La diputada de Igualdade, Sol Agra, en su visita a Mazaricos | cedida

La diputada de Igualdad de la Diputación, Sol Agra, participó el lunes en Mazaricos en la presentación de ‘A dictadura é un señor con bigote’, de Montse Fajardo, una de las iniciativas ganadoras del Premio ‘Luísa Villalta’ a proyectos por la igualdad en su edición de 2025.

La actividad, celebrada en el CPI A Picota, permitió al alumnado conocer de cerca un trabajo que profundiza en las causas judiciales abiertas contra las mujeres durante el franquismo y el análisis de la misioginia estructural del régimen, a partir del estudio de las sentencias de la época.

Durante su intervención, Sol Agra puso el acento en el valor de esta propuesta como herramienta pedagógica “para comprender a raíz histórica do machismo contemporáneo”, destacando a súa capacidade para divulgar as consecuencias da dictadura desde una perspectiva de género y contribuir a la formación de una ciudadanía crítica y democrática.

El Premio ‘Luísa Villalta’ a proyectos por la igualdade, convocado por la Diputuación de A Coruña, contó en su última edición con 22 propuestas presentadas. De ellas, el jurado seleccionó ocho iniciativas, que recibieron una cuantía máxima de hasta 12.500 euros.