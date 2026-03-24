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Mazaricos

La Diputación lleva a Mazaricos el proyecto ‘A ditadura é un señor con bigote’, Premio Luísa Villalta

La actividad permitió al alumnado conocer de cerca un trabajo que profundiza en las causas judiciales abiertas contra las mujeres durante el franquismo

Redacción
24/03/2026 21:20
La diputada de Igualdade, Sol Agra, en su visita a Mazaricos | cedida
La diputada de Igualdade, Sol Agra, en su visita a Mazaricos | cedida
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La diputada de Igualdad de la Diputación, Sol Agra, participó el lunes en Mazaricos en la presentación de ‘A dictadura é un señor con bigote’, de Montse Fajardo, una de las iniciativas ganadoras del Premio ‘Luísa Villalta’ a proyectos por la igualdad en su edición de 2025. 

La actividad, celebrada en el CPI A Picota, permitió al alumnado conocer de cerca un trabajo que profundiza en las causas judiciales abiertas contra las mujeres durante el franquismo y el análisis de la misioginia estructural del régimen, a partir del estudio de las sentencias de la época.

Durante su intervención, Sol Agra puso el acento en el valor de esta propuesta como herramienta pedagógica “para comprender a raíz histórica do machismo contemporáneo”, destacando a súa capacidade para divulgar as consecuencias da dictadura desde una perspectiva de género y contribuir a la formación de una ciudadanía crítica y democrática.

El Premio ‘Luísa Villalta’ a proyectos por la igualdade, convocado por la Diputuación de A Coruña, contó en su última edición con 22 propuestas presentadas. De ellas, el jurado seleccionó ocho iniciativas, que recibieron una cuantía máxima de hasta 12.500 euros. 

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