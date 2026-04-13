Eurus Ruña II inicia los pagos de 2.500 euros a las asociaciones de Mazaricos

El acto de pago de los primeros ingresos a las asociaciones locales Cedida

El parque eólico Ruña II ha comenzado a materializar su retorno económico en el territorio con el primer pago a las asociaciones de Mazaricos. Un total de veinte entidades locales han recibido esta semana un ingreso inicial de 2.500 euros cada una, dentro de un convenio de colaboración que permitirá canalizar cerca de dos millones de euros durante los próximos treinta años hacia el tejido asociativo del municipio.

El acto de entrega tuvo lugar en el salón de plenos del Concello de Mazaricos y contó con la presencia del alcalde, Juan Blanco, el regidor de Dumbría, Raúl González, representantes de las asociaciones beneficiarias y responsables de Eurus Desarrollos Eólicos en Europa, empresa promotora del parque. Las entidades que participan en este acuerdo abarcan distintos ámbitos de la vida local, desde asociaciones vecinales y culturales hasta colectivos deportivos y comunidades de montes. Este primer desembolso supone el inicio de una colaboración a largo plazo que busca reforzar el papel del asociacionismo como motor social en el municipio.

Compromiso sostenido

Durante su intervención, el alcalde de Mazaricos puso en valor el alcance del acuerdo, destacando que no se trata solo de una aportación puntual, sino de un compromiso sostenido en el tiempo. Según señaló, este convenio garantiza un retorno económico estable que permitirá a las asociaciones planificar con mayor seguridad sus actividades y proyectos a lo largo de los próximos años. Por su parte, los representantes de Eurus subrayaron el objetivo de la compañía de contribuir al desarrollo de los territorios en los que opera.

En este sentido, apuntaron que la implantación de energías renovables debe ir acompañada de un impacto positivo y duradero en las comunidades locales, más allá de la propia producción energética. Los fondos recibidos podrán destinarse a diferentes fines, en función de las necesidades de cada entidad. Entre ellos, se incluyen la organización de actividades, la mejora de infraestructuras, la adquisición de equipamiento o el impulso de iniciativas de dinamización social y comunitaria.

El convenio entre el Concello de Mazaricos y Eurus Ruña II establece así un modelo de colaboración a largo plazo que busca equilibrar la implantación de proyectos energéticos con beneficios directos para la población local. La previsión de inversión, cercana a los dos millones de euros, convierte este acuerdo en una de las principales vías de apoyo al tejido asociativo del municipio en las próximas décadas.

El alcalde concluyó señalando que este tipo de iniciativas contribuyen a consolidar un modelo de desarrollo en el que las energías renovables no solo generan riqueza, sino que también revierten en la mejora de la calidad de vida de la vecindad y en el fortalecimiento de sus entidades sociales.