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Mazaricos

Más de 400 niños participan este sábado en A Laracha en una de las fases del Autonómico de Fútbol 8

La competición se desarrollará en el Muncipal larachés y en A Porta Santa de Paiosaco

Redacción
07/05/2026 22:37
El torneo fue presentado hace unos días en la sede consistorial de A Laracha
El torneo fue presentado hace unos días en la sede consistorial de A Laracha
Cedida
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La animación y las exclamaciones de admiración están están aseguradas este fin de semana en el Municipal de A Laracha y en A Porta Santa, campos en los que este sábado se disputa la fase intermedia norte del Campeonato Gallego de Fútbol 8 en categorías prebenjamín, benjamín y alevín. 

Más de 400 pequeños futbolistas pertenecientes a una treintena de equipos van a participar en esta competición, en lo que supone una buena ocasión para ver en acción a futuros profesionales de este deporte. 

En categoría alevín participan: Deportivo, Ferrol, Compostela, Victoria, ADC A Pirangalla, Xuv. Oroso, Lugo, Bertamiráns, Xallas y Fabril. 

En benjamines: ADC A Pirangallas, Deportivo, Luis Calvo, Concello de Boiro, Xuv. Oroso, Compostela, SRD Canido, AD Ría Ouro, Calasanz y Concello Carnota. 

Finalmente, los equipos participantes en prebenjamines son CD Conxo, Ural Español, A Piranguilla, EF Lalín, As Pontes, Ribadeo, Dumbría, Calasanza y Cire de Melide. l

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