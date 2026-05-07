Más de 400 niños participan este sábado en A Laracha en una de las fases del Autonómico de Fútbol 8

El torneo fue presentado hace unos días en la sede consistorial de A Laracha Cedida

La animación y las exclamaciones de admiración están están aseguradas este fin de semana en el Municipal de A Laracha y en A Porta Santa, campos en los que este sábado se disputa la fase intermedia norte del Campeonato Gallego de Fútbol 8 en categorías prebenjamín, benjamín y alevín.

Más de 400 pequeños futbolistas pertenecientes a una treintena de equipos van a participar en esta competición, en lo que supone una buena ocasión para ver en acción a futuros profesionales de este deporte.

En categoría alevín participan: Deportivo, Ferrol, Compostela, Victoria, ADC A Pirangalla, Xuv. Oroso, Lugo, Bertamiráns, Xallas y Fabril.

En benjamines: ADC A Pirangallas, Deportivo, Luis Calvo, Concello de Boiro, Xuv. Oroso, Compostela, SRD Canido, AD Ría Ouro, Calasanz y Concello Carnota.

Finalmente, los equipos participantes en prebenjamines son CD Conxo, Ural Español, A Piranguilla, EF Lalín, As Pontes, Ribadeo, Dumbría, Calasanza y Cire de Melide. l