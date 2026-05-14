Mazaricos impulsará las primeras viviendas colaborativas de la comarca

Unicación que tendrán las futuras viviendas colaborativas de Mazaricos Cedida

El Concello de Mazaricos impulsará la construcción de las primeras viviendas colaborativas de toda la comarca, un complejo residencial pensado para responder al envejecimiento de la población y ofrecer una alternativa adaptada a las nuevas necesidades de las personas mayores. El proyecto se levantará en A Picota, en una parcela de 7.000 metros cuadrados situada en el área do Sino, entre el polideportivo municipal y el centro de salud.

El edificio contará con planta baja y tres alturas, albergando un total de 63 apartamentos, con 21 viviendas por planta y una superficie media de 50 metros cuadrados. La planta baja estará destinada a centro de día y servicios asistenciales, combinando atención especializada con zonas comunes y espacios compartidos orientados a favorecer la convivencia y el envejecimiento activo. El gobierno local prevé una inversión próxima a los cuatro millones de euros y calcula que el complejo generará más de 30 puestos de trabajo directos una vez entre en funcionamiento.

Además, el Concello espera poder licitar el proyecto en un plazo inferior a tres meses y que las instalaciones estén plenamente operativas en torno a dos años. El alcalde de Mazaricos, Juan José Blanco Riveiro, enmarcó esta actuación dentro de una estrategia más amplia para reforzar los servicios dirigidos a la población mayor y ampliar la oferta residencial en el rural. El regidor recordó además otras iniciativas impulsadas en el municipio, como la conversión de antiguas escuelas unitarias en “casas do maior” o el futuro proyecto residencial previsto en el antiguo colegio de Pino do Val.

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El modelo de viviendas colaborativas está pensado principalmente para mayores de 55 años, aunque también podrán residir personas más jóvenes siempre que convivan con un residente mayor. En ese caso, los menores de 55 años no podrán superar el 50% del total de usuarios del complejo.

Desde el Concello destacan que este tipo de proyectos permiten a las personas mayores mantener un estilo de vida activo y autónomo, pero contando al mismo tiempo con recursos asistenciales, actividades compartidas y atención adaptada a sus necesidades. El complejo incluirá además zonas verdes, espacios de encuentro y áreas destinadas a la socialización y el bienestar comunitario.