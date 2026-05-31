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Mazaricos

La Xunta defiende en Mazaricos el coliving como vía para atraer emprendimiento al rural

Este sábado se celebró en Muxía la segunda sesión de las jornadas de emprendimiento musical

Redacción
31/05/2026 19:50
La segunda jornada del emprendimiento musical en Muxía
La segunda jornada del emprendimiento musical en Muxía
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La Xunta volvió a poner el foco en el coliving como una herramienta para atraer talento, impulsar nuevos proyectos y combatir la pérdida de población en el rural. La directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, participó este sábado en Mazaricos en un nuevo encuentro del proyecto Fixar, una iniciativa pionera promovida por el Gobierno gallego en colaboración con la Asociación Cultural Sende

El programa busca conectar espacios de convivencia, trabajo y emprendimiento en distintos puntos de Galicia, con el objetivo de atraer nómadas digitales y favorecer la creación de iniciativas que contribuyan a dinamizar el territorio. La red está integrada por los espacios de coliving Sende, en Lobeira; Anceu, en Ponte Caldelas; e iSlow, en Laxe.

Fonteboa y Aptcm cooperan con el programa Fixar en Laxe

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Durante el encuentro, Mariño destacó la importancia de estos encuentros para intercambiar experiencias y visibilizar el potencial de un modelo que gana presencia en el rural gallego. La directora xeral señaló que el coliving se está consolidando como una vía eficaz para promover el emprendimiento en zonas afectadas por el reto demográfico y por la falta de relevo generacional.

La Xunta prevé consolidar el programa con la nueva edición de 2026, en la que ya se están activando las primeras estancias en los diferentes espacios de la red. La finalidad es que las personas participantes puedan conocer de primera mano las posibilidades de desarrollar proyectos profesionales desde el rural, compartiendo recursos, contactos y experiencias con otros emprendedores.

La jornada de emprendimiento musical celebrada en Muxía

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Antes de participar en el encuentro de Mazaricos, Marta Mariño visitó el camping Lago-Mar de Muxía, donde se desarrollan las Xornadas de convivencia e formación na industria musical, incluidas en el programa 'Camiño do emprendemento musical'. La iniciativa, organizada por Wake Up con apoyo de la Xunta, reúne a profesionales y jóvenes interesados en explorar oportunidades laborales y de autoempleo vinculadas a la música y a los eventos culturales.

La programación de Muxía incluye sesiones sobre salud mental en la industria electrónica, desarrollo de carrera artística y un taller de iniciación al trabajo de DJ, entre otras actividades.

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