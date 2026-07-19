El Mazaricos CF, con ayuda del Concello, programa dos torneos de pádel para el mes de agosto

La actividad está respaldada por el Concello de Mazaricos EC

El Mazaricanos Club de Fútbol, en colaboración con el Concello de Mazaricos, presenta la programación de pádel para este verano: dos torneos de carácter amateur qué se celebrarán en fines de semana consecutivos del mes de agosto en la pista municipal.

Ambas competiciones están abiertas a personas de todos los niveles a partir de los 16 años y buscan reforzar la práctica deportiva en el municipio, además de ofrecer dos espacios de encuentro para los vecinos en el corazón del verano.

La primera cita será el torneo por parejas fijas, en el que cada persona se inscribe junto con su compañera o compañero.

Participarán 16 parejas (32 jugadores/as), distribuidas en cuatro grupos que disputarán una fase inicial de liguilla con, por lo menos, tres partidos garantizados por pareja. El domingo se celebrará la fase final por eliminatoria.

La inscripción tiene un coste de 20 euros por pareja y permanece abierta hasta el 5 de agosto.

El siguiente fin de semana se celebrará el torneo americano, de carácter individual.

En este formato no es necesario tener pareja, ya que las personas participantes rotan continuamente, jugando con y contra distintas personas a lo largo de la competición. Se ofertan 16 plazas individuales y cada jugador/a disputará siete partidos.

La inscripción es de 10 euros por persona y el plazo remata el 12 de agosto.

Para evitar las horas de mayor calor, ambos torneos se desarrollarán en turnos de mañana (de 9:00 la 12:30) y de tarde (de 19:00 la 23:30). La iluminación de la pista permite prolongar la actividad deportiva hasta última hora, garantizando un ambiente más fresco y cómodo para el juego.

“O deporte é unha ferramenta fundamental para fortalecer a vida comunitaria e ofrecer alternativas de ocio saudable no noso concello. A colaboración co Mazaricos CF permite ampliar a programación de verán e dinamizar a pista municipal, que cada ano suma máis persoas usuarias”, declara el o teniente de alcalde Jorge Villar.

Los dos torneos incluirán trofeos y regalos para los ganadores, así como un recuerdo conmemorativo y diploma acreditativo para todos los inscritos. Más información y reservas en el número de teléfono 663 247 342 (Álex).