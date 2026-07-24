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Mazaricos

Vía libre ​ambiental a la planta de biogás de As Maroñas, en Mazaricos

Se estima que la planta producirá más de dos millones de metros cúbicos de biometano al año

A. Pérez Cavolo
24/07/2026 19:06
Parroquia de As Maroñas, en Mazaricos
Parroquia de As Maroñas, en Mazaricos
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La planta de producción de biometano proyectada en As Maroñas, Mazaricos, obtuvo el visto bueno ambiental de la Xunta de Galicia. La Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade ha emitido un informe de impacto ambiental favorable, al concluir que el proyecto no tendrá efectos adversos significativos sobre el medio ambiente siempre que el promotor cumpla el extenso condicionado fijado en la resolución.

La decisión supone un paso decisivo para la futura implantación de la instalación, ya que determina que el proyecto no tendrá que someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria. No obstante, la resolución deja claro que la autorización queda supeditada al cumplimiento de numerosas medidas de prevención, control y seguimiento ambiental, además de la obtención del resto de permisos sectoriales necesarios antes del inicio de las obras.

Casi 36.500 toneladas anuales

La planta, promovida por Biometano Galicia S.L., estará destinada a transformar residuos agroganaderos mediante digestión anaerobia para producir biometano renovable que posteriormente será inyectado en la red de gas natural. El proyecto prevé tratar 36.450 toneladas anuales de purines, estiércoles y otros subproductos agrícolas y ganaderos, con una producción estimada superior a 2,1 millones de metros cúbicos de biometano al año.

Durante la tramitación fueron consultados los distintos organismos competentes en materias como patrimonio, salud pública, aguas, medio natural, paisaje o emergencias. El expediente también se sometió a información pública y, según recoge la resolución, no se presentaron alegaciones durante ese proceso.

Se estima que la planta producirá más de dos millones de metros cúbicos de biometano al año

Uno de los aspectos sobre los que más incide el informe ambiental es el control de los olores, una de las principales preocupaciones que suelen generar este tipo de instalaciones. La Xunta obliga a la empresa a elaborar un plan específico de gestión de olores antes del inicio de la actividad, identificar todos los focos potenciales de emisión, realizar estudios conforme a la normativa vigente, establecer un sistema para atender posibles quejas vecinales y efectuar un seguimiento periódico de las emisiones odoríferas durante el funcionamiento de la planta.

También se fijan exigencias para el transporte y la manipulación de los residuos. Los purines deberán trasladarse en cisternas completamente estancas y los residuos sólidos en vehículos cubiertos, mientras que las operaciones de descarga deberán realizarse en instalaciones cerradas. Además, los camiones tendrán que ser limpiados antes de abandonar el recinto para evitar arrastres de residuos y la empresa deberá organizar la recepción del material para minimizar esperas y reducir la generación de olores.

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El condicionado ambiental obliga igualmente a implantar medidas para proteger el suelo y las aguas subterráneas, mediante la impermeabilización de las zonas de almacenamiento y manipulación, sistemas para evitar filtraciones y un control permanente frente a posibles derrames. La empresa también deberá gestionar correctamente todos los residuos generados, minimizar las emisiones atmosféricas y el ruido, cumplir las condiciones establecidas por Augas de Galicia y desarrollar un programa de vigilancia ambiental durante toda la vida útil de la instalación.

La resolución añade que la vivienda más próxima se encuentra a unos 530 metros de la futura planta y considera que, con las medidas previstas, no se esperan afecciones significativas sobre la salud de la población por emisiones odoríferas. Aun así, el órgano ambiental advierte de que, si durante la explotación se detectasen incidencias, el promotor estará obligado a adoptar nuevas medidas correctoras.

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Según la documentación presentada por la empresa, la planta permitirá reducir alrededor de un 72% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto al combustible fósil de referencia y evitar la emisión de unas 5.200 toneladas de CO₂ equivalente al año, al tiempo que aprovechará residuos del sector agroganadero para producir energía renovable y fertilizantes destinados a uso agrícola.

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