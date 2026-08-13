Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mazaricos

Vía libre ambiental a la ampliación de una explotación láctea de Mazaricos hasta las 462 plazas

El proyecto es promovido por Asociación Esperante Caamaño SC

Redacción Carballo
13/08/2026 17:14
Una de los ejemplares de vacas frisonas de Mazaricos
Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Una explotación de ganado vacuno de leche situada en el lugar de Foxas, en la parroquia de As Maroñas, en Mazaricos, avanza en su proyecto de ampliación después de obtener el informe de impacto ambiental favorable de la Xunta, aunque la resolución establece una serie de condiciones que deberán cumplirse para desarrollar las actuaciones previstas.

El proyecto, promovido por Asociación Esperante Caamaño SC, permitirá elevar la capacidad de las instalaciones hasta las 462 plazas de ganado vacuno de leche. La actuación contempla tres nuevas naves anexas a la corte principal, además de una fosa de purín cubierta y una esterquera también cubierta. La explotación se encuentra en un entorno caracterizado por parcelas agrícolas dedicadas a cultivos y pequeños núcleos de población.

Valentín González Formoso

Mazaricos y Santa Comba lideran las ayudas del PEL en la comarca

Más información
Parroquia de As Maroñas, en Mazaricos

Vía libre ​ambiental a la planta de biogás de As Maroñas, en Mazaricos

Más información

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático concluye en su informe de impacto ambiental que no se prevén efectos adversos significativos sobre el entorno siempre que se respeten las condiciones establecidas tanto en la documentación analizada como en el programa de vigilancia ambiental.

La evaluación se realizó mediante el procedimiento simplificado. La documentación presentada por el promotor fue sometida a participación pública, sin que se recibiese ningún escrito ni alegación, y durante la tramitación fueron consultados nueve organismos y entidades. Sus valoraciones incorporaron diferentes condicionantes al proyecto.

Entre las cuestiones que deberán vigilarse figuran la protección de la atmósfera, la contaminación acústica, los olores y otras emisiones contaminantes, así como la protección del suelo y las aguas y la gestión de los residuos. El documento establece además condiciones relacionadas con posibles accidentes graves o catástrofes.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Vía libre ambiental a la ampliación de una explotación láctea de Mazaricos hasta las 462 plazas
redacción carballo
Parroquia de As Maroñas, en Mazaricos

Vía libre ​ambiental a la planta de biogás de As Maroñas, en Mazaricos
A. Pérez Cavolo
Otros grupos de Costa de Marfil ya estuvieron por la comarca

La música de Costa de Marfil llega a la iglesia de Santa Baia de Chacín, en Mazaricos
Redacción
La actividad está respaldada por el Concello de Mazaricos

El Mazaricos CF, con ayuda del Concello, programa dos torneos de pádel para el mes de agosto
Redacción