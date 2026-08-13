Vía libre ambiental a la ampliación de una explotación láctea de Mazaricos hasta las 462 plazas

Una de los ejemplares de vacas frisonas de Mazaricos Archivo

Una explotación de ganado vacuno de leche situada en el lugar de Foxas, en la parroquia de As Maroñas, en Mazaricos, avanza en su proyecto de ampliación después de obtener el informe de impacto ambiental favorable de la Xunta, aunque la resolución establece una serie de condiciones que deberán cumplirse para desarrollar las actuaciones previstas.

El proyecto, promovido por Asociación Esperante Caamaño SC, permitirá elevar la capacidad de las instalaciones hasta las 462 plazas de ganado vacuno de leche. La actuación contempla tres nuevas naves anexas a la corte principal, además de una fosa de purín cubierta y una esterquera también cubierta. La explotación se encuentra en un entorno caracterizado por parcelas agrícolas dedicadas a cultivos y pequeños núcleos de población.

Mazaricos y Santa Comba lideran las ayudas del PEL en la comarca Más información

Vía libre ​ambiental a la planta de biogás de As Maroñas, en Mazaricos Más información

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático concluye en su informe de impacto ambiental que no se prevén efectos adversos significativos sobre el entorno siempre que se respeten las condiciones establecidas tanto en la documentación analizada como en el programa de vigilancia ambiental.

La evaluación se realizó mediante el procedimiento simplificado. La documentación presentada por el promotor fue sometida a participación pública, sin que se recibiese ningún escrito ni alegación, y durante la tramitación fueron consultados nueve organismos y entidades. Sus valoraciones incorporaron diferentes condicionantes al proyecto.

Entre las cuestiones que deberán vigilarse figuran la protección de la atmósfera, la contaminación acústica, los olores y otras emisiones contaminantes, así como la protección del suelo y las aguas y la gestión de los residuos. El documento establece además condiciones relacionadas con posibles accidentes graves o catástrofes.