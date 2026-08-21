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Mazaricos

Mazaricos busca doce miradas sobre sus paisajes de piedra

El Concello acaba de convocar un nuevo concurso fotográfico que ilustrarán las páginas del calendario municipal de 2027

Redacción Carballo
21/08/2026 13:39
La actividad está respaldada por el Concello de Mazaricos
La actividad está respaldada por el Concello de Mazaricos
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La piedra que moldea el paisaje de Mazaricos, pero también la que durante generaciones ha servido para transformarlo, será la protagonista del calendario municipal de 2027. El Concello acaba de convocar un nuevo concurso fotográfico con el que busca las doce imágenes que ilustrarán sus páginas bajo el lema ‘A paisaxe de pedra’.

La temática ofrece un campo amplio a los participantes. El objetivo es poner en valor el patrimonio de Mazaricos a través de sus paisajes de piedra, tanto naturales como humanizados. El certamen invita así a recorrer el municipio cámara en mano y fijarse en aquellos elementos que, pese a formar parte del entorno cotidiano, pueden pasar desapercibidos.

La actividad se prolongó durante las dos últimas semanas

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Las fotografías deberán haber sido realizadas en Mazaricos, se priorizarán las imágenes en formato horizontal y no podrán aparecer personas reconocibles. El plazo para participar permanecerá abierto hasta el próximo 31 de octubre y los trabajos deberán remitirse por correo electrónico a la dirección indicada por el Concello.

De entre todas las propuestas recibidas se escogerán doce fotografías, que serán las encargadas de representar los meses del calendario municipal de 2027. Sus autores recibirán además un premio de 50 euros en vales de compra para utilizar en establecimientos comerciales de Mazaricos.

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