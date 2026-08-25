Comienzan las obras de la senda del río Xallas, proyecto que coordina el Concello de Mazaricos

El trazado ya ha sido desbrozado casi en su totalidad Cedida

Después de varios años de tramitación, en las últimas semana empezó a ejecutarse el proyecto de la senda del río Xallas.

Según señalan desde el Concello de Mazaricos, coordinador del itinerario turístico, los trabajos de desbroce previo ya están listos en buena parte del trazado y también se han construido las zapatas para los diez puentes previstos.

La actuación cuenta con el apoyo económico de la Diputación de A Coruña, que financia el 80% de la inversión con una aportación de 295.000 euros para un presupuesto total de 369.000 euros.

El itinerario, de 65 kilómetros, discurrirá por los municipios de Santa Comba, Zas y Mazaricos, siendo este municipio el que concentrará el tramos más extenso, con un total de 36 kilómetros.

Los senderistas que lo recorran encontrarán parajes de alto valor ambiental y patrimonial como la Devesa de Anllares, los embalses de la Fervenza y Santa Uxía, la cascada de Noveira o el entorno de O Fieiro, configurando un itinerario que permitirá descubrir el Xallas desde una nueva perspectiva.

La ruta permitirá descubrir parajes de gran valor ambiental y patrimonial Cedida

“Estamos convencidos de que será un recurso de primeiro nivel para o turismo de natureza e o patrimonio, e tamén unha oportunidade para dar a coñecer os tres concellos e todo o que ofrece o territorio arredor do Xallas”, señala el teniente de alcalde de Mazaricos, Jorge Villar.

"Queremos que a senda sexa un referente para os visitantes pero tamén un itinerario para o desfrute da propia veciñanza", añade el representante del Gobierno mazaricano.

La senda do Xallas combinará paisaje fluvial, espacios naturales y patrimonio, poniendo en valor lugares hata ahora poco conocidos y generando nuevas oportunidades vinculadas al turismo sostenible y a la economía local.