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Mazaricos

Luz verde ambiental a la ampliación del campamento El Mirador del Ézaro de Mazaricos

El proyecto, promovido por Cabañas O Fieiro S.L., contempla la construcción de ocho nuevas cabañas

Redacción Carballo
11/09/2026 16:54
Las Cabañas El Mirador del Ézaro de Mazaricos
Las Cabañas El Mirador del Ézaro de Mazaricos
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El campamento turístico Cabañas El Mirador del Ézaro, situado en O Fieiro, en la parroquia mazaricana de Santiago de Arcos, podrá avanzar en su proyecto de ampliación después de recibir el informe de impacto ambiental favorable de la Xunta. La actuación permitirá prácticamente duplicar el número de cabañas del establecimiento, que pasará de las siete actuales a un total de quince.

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El proyecto, promovido por Cabañas O Fieiro S.L., contempla la construcción de ocho nuevas cabañas y un almacén en una parcela colindante con las instalaciones actuales y que supera los 10.000 metros cuadrados de superficie. También se prevé remodelar el almacén existente para convertirlo en un nuevo espacio con capacidad para alojar a dos personas.

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático concluye que la ampliación no tendrá efectos adversos significativos sobre el entorno siempre que se respeten las condiciones establecidas en el informe ambiental, publicado este viernes en el Diario Oficial de Galicia, así como el programa de vigilancia previsto para el proyecto.

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La evaluación se realizó mediante el procedimiento simplificado y contó con un periodo de participación pública y consultas a seis organismos. Los informes recabados establecen medidas relacionadas con la protección de la atmósfera, la población y la salud, las aguas y cauces fluviales, el suelo y las infraestructuras, además del patrimonio natural y cultural, la integración paisajística y la gestión de residuos.

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