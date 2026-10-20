Mazaricos acolle o venres 25 a proxección do documental 'Ao son da nova regueifa'
Os seus directores, Manolo Maseda e Saúl Rivas, participarán nun coloquio co público ao remate da sesión
O Concello de Mazaricos acollerá o vindeiro 25 de outubro, ás 17.00 horas, a proxección do documental 'Ao son da nova regueifa' no Auditorio da Casa da Cultura da Picota. A actividade forma parte da programación de O Outono das Artes, impulsada pola Deputación da Coruña, e ofrece unha oportunidade para achegarse a unha das tradicións máis singulares da cultura popular galega.
O documental aborda o rexurdimento da regueifa como expresión artística e cultural, mostrando como esta tradición oral baseada na improvisación mantén toda a súa vitalidade a través de novas xeracións, novos espazos e novas temáticas, sen perder a esencia que a converteu nun dos símbolos máis recoñecibles da creatividade popular galega.
A peza está dirixida por Manolo Maseda e Saúl Rivas, que asistirán á proxección en Mazaricos. Ao remate da sesión manterán un encontro co público para compartir os detalles do proceso de creación do documental e responder ás preguntas das persoas asistentes sobre a historia, a evolución e o futuro da regueifa.
Ao son da nova regueifa constitúe ao mesmo tempo unha proposta audiovisual e unha reivindicación cultural. O documental rende homenaxe á palabra improvisada, á tradición oral e á capacidade da comunidade para manter vivas aquelas manifestacións culturais que forman parte da memoria e da identidade de Galicia.
"A regueifa forma parte da nosa identidade cultural e da nosa tradición oral. Con iniciativas como esta queremos contribuír a que as novas xeracións coñezan e valoren un patrimonio que segue moi vivo e que forma parte da riqueza cultural de Galicia. É unha satisfacción poder acoller en Mazaricos unha proxección que combina divulgación, memoria e creatividade, da man ademais dos seus propios directores", sinala o tenente de alcalde, Jorge Villar.
A entrada é libre ata completar a capacidade do recinto.