Un acto vandálico destroza un cristal de la pista municipal de pádel de A Picota

Los daños en el cristal de la pista municipal de pádel de A Picota, en Mazaricos C.M.

La pista municipal de pádel de A Picota, en Mazaricos, sufrió nuevos daños que el Concello atribuye a un acto vandálico. Uno de los grandes paneles laterales de cristal de la instalación apareció destrozado este domingo, aparentemente después de recibir un fuerte golpe desde el exterior.

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Según explicó el Concello, los desperfectos fueron descubiertos durante la mañana. La administración local considera que se trata de un nuevo episodio de vandalismo contra una instalación pública utilizada habitualmente por los vecinos.

Tras tener conocimiento de los hechos, el Concello presentó la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil para que se investigue lo ocurrido. La administración municipal lamentó este tipo de comportamientos y recordó que los daños ocasionados en las instalaciones públicas perjudican al conjunto de la población, ya que su reparación debe financiarse con recursos municipales.