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Diario de Ferrol

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Mazaricos

Verdeveras leva a Mazaricos a obra 'As formas do amor' dentro do programa Circuíto en Igualdade

Jorge Villar: "O teatro é unha ferramenta extraordinaria para reflexionar sobre a sociedade na que vivimos e sobre as relacións que construímos día a día"

Redacción Carballo
04/11/2026 20:49
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Concello de Mazaricos
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O Concello de Mazaricos acollerá o vindeiro domingo 8 de novembro, ás 17.00 horas, no Auditorio da Casa da Cultura da Picota, a representación da obra 'As formas do amor: unha viaxe polas emocións', a cargo do grupo Verdeveras. A actividade enmárcase no programa Circuíto en Igualdade da Deputación da Coruña, unha iniciativa que promove a reflexión sobre a igualdade, os afectos e as relacións persoais a través das artes escénicas. 

A peza parte da historia de dúas persoas que compartiron unha relación sentimental intensa e transformadora. Tras un tempo separadas, volven atoparse para revisitar emocións, experiencias e aprendizaxes, abrindo a porta a unha reflexión máis ampla sobre o amor, as relacións de parella e as diferentes maneiras de construír vínculos ao longo da vida. 

'As formas do amor' combina humor, emoción e sensibilidade para achegar ao público unha mensaxe centrada non respecto, na igualdade entre mulleres e homes e na importancia de fomentar relacións saudables, mesmo nos momentos de cambio, separación ou dificultade. 

O tenente de alcalde de Mazaricos, Jorge Villar, destaca a importancia de achegar este tipo de propostas culturais á veciñanza: “Dende o Concello seguimos apostando por unha programación cultural diversa e de calidade que, ademais de entreter, contribúa a promover valores tan importantes como a igualdade, o respecto e a convivencia. O teatro é unha ferramenta extraordinaria para reflexionar sobre a sociedade na que vivimos e sobre as relacións que construímos día a día”. 

Villar salientou tamén ou valor social desta iniciativa dentro do programa provincial: “'As formas do amor' fala de emocións e experiencias coas que moitas persoas poden sentirse identificadas. Faino desde unha perspectiva positiva, amena e próxima, favorecendo a reflexión sobre a necesidade de construír relacións baseadas na igualdade e no respecto mutuo”. 

Esta representación forma parte da programación cultural e de sensibilización impulsada en colaboración coa Deputación da Coruña, contribuíndo a achegar propostas escénicas de calidade ao conxunto da veciñanza e a fomentar espazos de encontro arredor da cultura.

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