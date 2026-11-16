Antigua feria de A Picota, en Mazaricos

La feria de A Picota fue durante décadas uno de los principales motores económicos y sociales de Mazaricos. Su puesta en marcha en 1934 contribuyó a atraer nuevas familias, impulsar la apertura de establecimientos comerciales y consolidar la localidad como el principal núcleo de población y servicios del municipio. Ahora, casi un siglo después de su creación, su historia protagonizará una de las actividades organizadas para conmemorar el centenario de A Picota, que abarca el período comprendido entre 1926 y 2026.

El Concello de Mazaricos inaugurará este domingo un ciclo de conferencias dedicado a recuperar la memoria colectiva de la localidad. La primera sesión tendrá lugar a las 17.00 horas en la Casa da Cultura y estará a cargo del técnico municipal de Cultura, Xesús Antonio Jurjo Lado, que ofrecerá la charla ‘A feira e a súa importancia para o desenvolvemento da Picota’.

A historia da feira é, en boa medida, a historia do nacemento e do crecemento da Picota como punto de encontro da nosa veciñanza e motor comercial do concello Jorge Villar

Durante su intervención, Jurjo Lado repasará la evolución de la feria desde sus orígenes y explicará cómo se convirtió en un punto de encuentro fundamental para los vecinos. Entre 1934 y 1960, la actividad comercial desempeñó un papel decisivo en el crecimiento de A Picota, al favorecer el asentamiento de población y la aparición de nuevos negocios.

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La conferencia también abordará las transformaciones que experimentó el mercado en las décadas posteriores, incluidos los cambios en el número de ferias celebradas cada mes y las circunstancias que provocaron su progresivo declive a partir de los años sesenta.

El teniente de alcalde, Jorge Villar, destaca la importancia de recuperar esta parte del pasado del municipio. “A historia da feira é, en boa medida, a historia do nacemento e do crecemento da Picota como punto de encontro da nosa veciñanza e motor comercial do concello”, señala. Villar considera que compartir estos recuerdos permite reconocer la contribución de las generaciones anteriores al desarrollo de la localidad y reforzar el conocimiento de su historia.

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El ciclo continuará el 6 de diciembre con una segunda y última sesión, protagonizada por el vecino Juan Antonio Jurjo Otero, conocido como Juan Antonio do Relo da Picota.

Bajo el título ‘Centenario da Picota: o que me contaron e o que vivín’, compartirá sus propias experiencias y los recuerdos transmitidos de generación en generación, ofreciendo una perspectiva personal sobre las transformaciones experimentadas por la localidad.