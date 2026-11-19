Vista del complejo deportivo de Fontenal, en Santa Comba Francisco Suárez

El Concello de Santa anuncia la próxima apertura del plazo de preinscripción para todos los equipos interesados en participar en la 33ª edición de la liga local de fútbol sala. La competición se desarrollará en las instalaciones del Pabellón Municipal de Fontenla y contará con árbitros de la Real Federación Gallega de Fútbol. Jugadores y técnicos también estarán cubiertos por el correspondiente seguro de lesiones.

La preinscripción deberá formalizarse entre el 25 de noviembre y el 22 de diciembre. La cuota a pagar por los equipos será de 150 euros. Las bases de la competición establecen también que los jugadores participantes deberán ser mayores de 16 años. Para más información e inscripciones, las personas interesadas pueden contactar con la Oficina Municipal de Deportes llamando a los números de teléfono 981 103 034 y 627 968 411.