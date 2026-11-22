Mazaricos
Los vecinos de Cives y el Concello de Mazaricos unen esfuerzos para mejorar el abastecimiento de agua
Los residentes aportaron las tuberías necesarias para la actuación, mientras que el Ayuntamiento asumió los trabajos de instalación
La colaboración entre los vecinos y el Concello de Mazaricos ha permitido ejecutar una nueva actuación para mejorar el abastecimiento de agua en el lugar de Cives. Los residentes se implicaron directamente en el proyecto aportando las tuberías necesarias, mientras que la administración municipal se encargó de realizar los trabajos de instalación.
Desde el Concello destacan la importancia de este tipo de iniciativas compartidas, que permiten atender necesidades concretas de los núcleos de población mediante la colaboración entre la administración y los propios residentes.