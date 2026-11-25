La Poxa de Gando Frisón del domingo volverá a ser uno de los grandes momentos de la feria AEC

El Concello de Mazaricos, en colaboración con Africor, organiza la Semana Gandeira que comenzó el pasado lunes y se que se prolongará hasta el domingo día 29 de noviembre con el declarado objetivo de poner en valor el papel estratégico de la ganadería en la economía local, acercar la realidad del sector a la sociedad y reconocer el trabajo de las explotaciones que convierten al municipio en el principal productor de leche de Galicia.

Los actos centrales se concentrarán en el fin de semana del 28 y 29 de noviembre. El sábado abrirá sus puertas la exposición agraria y de servicios, un espacio de encuentro para profesionales, empresas y público interesado en las novedades del sector. La programación se completará con una sesión vermú, el concurso de postres lácteos y diferentes talleres y actividades lúdicas de participación popular para todas las edades.

El domingo tendrá lugar la tradicional Poxa de Gando Frisón 'Memorial José Moreira', una de las citas más emblemáticas de la Semana Gandeira y que cada año reúne a ganaderas, ganaderos, profesionales y aficionados alrededor de una actividad que forma parte de la identidad económica y social de Mazaricos. Durante la jornada también se realizará el sorteo de más de 2.000 euros en premios entre las personas asistentes.

La ganadería constituye uno de los principales motores económicos del municipio. En un ayuntamiento de fuerte carácter rural y agrario como Mazaricos, el sector lácteo genera más de 500 puestos de trabajo directos y desempeña un papel fundamental en la creación de riqueza, en el mantenimiento de los servicios y en la fijación de población en las parroquias.

El teniente de alcalde, Jorge Villar, destaca que "a Semana Gandeira é unha oportunidade para recoñecer publicamente o esforzo diario das nosas explotacións e de todas as persoas que traballan no sector. Falamos dunha actividade que non só sitúa Mazaricos como un referente galego na produción de leite, senón que tamén sostén centos de empregos e contribúe de forma decisiva á vitalidade do noso rural".

Villar apunta también que "detrás dos datos de produción hai familias, empresas, innovación e moito traballo. Esta semana serve para achegar esa realidade á veciñanza, para divulgar o valor da gandería e para reivindicar a importancia de contar cun sector primario forte para garantir o futuro do territorio".

Durante todo el fin de semana habrá servicio de cantina y comedor a cargo del Mazaricos C.F.