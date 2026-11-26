Unha granxa de Mazaricos y dúas de Tordoia resultan premiadas nos X Premios Exceleite
Trátase das firmas Villar SC, Gandeiría Couselo e Gandeiría Gasu
A calidade do leite galego ten que ser recoñecida, pero tamén “ten que ter o seu reflexo no prezo” que perciben os gandeiros, porque “unha explotación necesita ingresos suficientes para cubrir os seus custos, seguir investindo e, sobre todo, poder mirar ao futuro con tranquilidade”. Así o manifestou este mediodía a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, na súa intervención no acto de entrega da décima edición dos Premios Exceleite á excelencia da calidade hixiénico-sanitaria de produtores de leite cru de vaca de Galicia, no que estivo acompañada por altos cargos do seu departamento.
Entre os gañadores nas distintas categorías figuraron dos produtores de Tordoia y outro de Mazaricos. Na categoría Mediano Semiextensivo a máxima distinción (ouro) foi concretamente para a Gandeiría Couselo, de Tordoia, mentras que outra firma do mesmo concello, Gandeiría Gasu, conseguiu a prata na categoría Grande Semiextensivo. Na modalidade Grande Extensivo a granxa Villar SC, de Mazaricos, tamén se fixo coa prata.
A conselleira María José Gómez felicitou especificamente aos titulares das explotacións premiadas, pero quixo recoñecer, en xeral, a todas as granxas leiteiras da comunidade porque, tal e como afirmou, “o que sucede co sector lácteo ten unha repercusión directa na economía de moitas comarcas”. Ademais, puxo en valor que Galicia sexa a primeira comunidade produtora de leite de España e das máis importantes de Europa, así como o feito de que unha parte moi importante do leite que se consume a nivel nacional saia das explotacións galegas.
Ao tempo, a conselleira quixo valorar as transformacións experimentadas polo sector nos últimos anos, de forma que -salientou- hoxe en día “hai máis formación, máis tecnoloxía e unha organización do traballo moi diferente”. E sinalou que este cambio foi posible porque as gandeiras e os gandeiros galegos souberon adaptarse e ir cos tempos, ata o punto de que “se antes saiamos fóra para aprender doutros, hoxe son outros os que veñen aprender de nós”.