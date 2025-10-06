El PSOE llevará al Parlamento la situación del transporte escolar en el IES Terra de Xallas

Protesta por el transpote escolar en Santa Comba Cedida

El PSOE trasladará al Parlamento de Galicia la problemática del transporte escolar en Santa Comba, con especial atención a las incidencias que afectan al alumnado del IES Terra de Xallas.

La formación considera que la situación actual es “absolutamente insostible” y exige a la Xunta una respuesta inmediata. El alcalde de Santa Comba, Alberto Romar, participó junto con la agrupación local en una concentración convocada para reclamar soluciones. En el acto también estuvo presente el diputado autonómico Aitor Bouza, quien destacó que “o inicio do curso escolar en Galicia vén marcado, un ano máis, por numerosas incidencias en materia de transporte escolar, carencia de profesorado, problemas de infraestruturas e unha planificación insuficiente por parte da Xunta de Galicia”.

Según explicó Aitor Bouza, desde el inicio del curso se registran continuos retrasos en los horarios, falta de plazas suficientes y casos en los que el alumnado se ve obligado a viajar de pie o quedarse sin transporte. El parlamentario señaló que las líneas más afectadas son las de Parada y Portovilar, que presentan incidencias diarias y perjudican a estudiantes de parroquias como Vilamaior, Freixeiro, Fontecada, A Pereira, Alón, Ser, Santa Comba y Bazar.